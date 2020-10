Javicia Leslie è la nuova Batwoman nelle prime foto ufficiali

News Serie TV

La seconda stagione della serie supereroistica andrà in onda nel 2021.

È tutto nuovo nelle prime foto ufficiali della seconda stagione di Batwoman diffuse dalla rete americana The CW. Nuova la protagonista, Javicia Leslie, che ha sostituito Ruby Rose. Nuova la vigilante incappucciata di Gotham City, Ryan Wilder, che ha preso il posto della scomparsa Kate Kane. Nuovo il costume, una creazione di Maya Mani, inedita dalla testa ai piedi. Tutte prime volte per l'iconico personaggio, concepite appositamente per la serie, sebbene, per renderlo ancora più interessante, DC Comics ha pensato giustamente di presentarlo ai propri lettori nell'ultimo numero speciale, il cinquantesimo, di Batgirl.

La nuova Batwoman

Mentre la stagione 2 di Batwoman arriverà in tv solo nel 2021, a causa della maledetta pandemia che ne ha ritardato la produzione, di Ryan Wilder sappiamo già che è una giovane donna assai diversa da Kate Kane (la cui scomparsa sarà uno dei misteri al centro dei nuovi episodi), una venticinquenne simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente che nella vita non ha mai avuto qualcuno capace di tenerla sulla buona strana, motivo per il quale ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, Ryan ora vive in un furgone. È una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe ucciderti a mani nude, perché una combattente pericolosissima, altamente qualificata ed estremamente disciplinata. Lei è anche apertamente lesbica, nonché atletica, schietta, appassionata e fallibile.

Allo stesso modo di Kate nella prima stagione, quello di Ryan nei panni di Batwoman sarà un crescendo. Infatti, non aspettatevi di vederla subito nel nuovo costume. Ryan inizierà la stagione indossando il costume di Kate, affronterà un viaggio per farlo suo, e sarà da questa maturazione/evoluzione che nascerà - nel terzo episodio - la sua Batwoman. "Il viaggio di Ryan comincia con la domanda 'Cosa può fare questo Batcostume per me?'. Ma non passa molto tempo prima che si renda conto del potere del suo simbolo e di cosa può fare per tutti gli altri a Gotham City", ha spiegato la showrunner Caroline Dries. "Mentre Ryan abbraccia tutto ciò che la rende speciale, cambia il costume per adattarlo fisicamente e figurativamente. Ciò significava creare un nuovo design delle linee e un nuovo cappuccio che fosse innegabilmente una dichiarazione di potere. Quando Maya Mani mi ha inviato i suoi disegni, me ne sono innamorata. La parrucca era qualcosa che non abbiamo mai perfezionato nella prima stagione e Janice Workman l'ha stravolta in questa nuova versione. Javicia e io abbiamo visto vari prototipi e sfumature di colore, e a un certo punto ci scambiavamo le nostre versioni scarabocchiate all'iPad. Janice le ha tradotte in ciò che vediamo ora. Quando la vedo, sorrido. Mi fa sentire ispirata".