Jameela Jamil sarà l'avversaria di She-Hulk nella serie Marvel

Nella serie di Disney+, l'attrice affiancherà la protagonista Tatiana Maslany.

Dietro ogni grande supereroe c'è un grande villain. In She-Hulk, prossima serie del servizio streaming Disney+ incentrata sull'omonima eroina Marvel, a dare il filo da torcere alla cugina di Bruce Banner sarà Titania, personaggio assai noto ai lettori dei fumetti della Casa delle Idee, portato alla vita dalla star di The Good Place Jameela Jamil.

She-Hulk e Titania

Scritta da Jessica Gao (Rick and Morty) e diretta da Kat Coiro (C'è sempre il sole a Philadelphia) e Anu Valia (Non ho mai...), She-Hulk mette in scena la storia dell'abile avvocato e cugina dell'Incredibile Hulk Jennifer Walters (interpretata dalla vincitrice dell'Emmy Tatiana Maslany). Quando Bruce (interpretato nuovamente da Mark Ruffalo) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia, permettendole di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione.

Titania è descritta come una super criminale con una forza incredibile. Una rivale storica di She-Hulk, lei è uno dei personaggi femminili più forti dell'Universo Marvel e nei fumetti si è mostrata solitamente con un costume viola decorato su gambe e braccia con file di borchie metalliche a forma di aculeo. L'ingaggio della Jamil segue quelli di Renée Elise Goldsberry (Altered Carbon) per il ruolo della misteriosa Amelia e di Ginger Gonzaga (I'm Dying Up Here) per quello della migliore amica della protagonista. È stato annunciato inoltre che Tim Roth riprenderà il ruolo di Emil Blonsky, il villain anche conosciuto come Abominio.