Jake Gyllenhaal su HBO con la miniserie The Son

La miniserie si basa sul romanzo omonimo di Jo Nesbo e sarà diretta dal nominato all'Oscar Denis Villeneuve.

Per la prima volta nella sua memorabile carriera trentennale, Jake Gyllenhaal si metterà alla prova con un ruolo da protagonista in una serie tv. L'attore nominato all'Oscar per Brokeback Mountain reciterà e sarà il produttore esecutivo di The Son, miniserie di HBO basata sull'omonimo romanzo del 2014 scritto dal norvegese Jo Nesbo.

I dettagli di The Son, nuova miniserie di HBO con Jake Gyllenhaal

Arrivato al primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times, The Son racconta una storia di vendetta ambientata nella brutale gerarchia della corruzione di Oslo. Tutto ruota attorno al personaggio di Sonny Lofthus, un detenuto con una dipendenza da oppiacei che non riesce a ricordare il suo passato mentre è in fuga dalla legge verso una verità sconosciuta. La sceneggiatura dell'adattamento è stata affidata a Lenore Zion (Ray Donovan) mentre il nominato all'Oscar Denis Villeneuve (Arrival) ne curerà la regia. Il team di produzione include inoltre gli ideatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, oltre a Riva Marker e Athena Wickham.

"Jonah e Lisa sono una formidabile forza creativa e siamo entusiasti di collaborare nuovamente con loro, insieme alla brillante Lenore, per adattare il romanzo di Jo Nesbo", ha commentato la vice presidente esecutiva della programmazione di HBO Francesca Orsi in un comunicato. "Denis è un maestro nel tessere narrazioni visivamente squisite e uniche, Jake è un attore e produttore dotato il cui lavoro spesso attraversa un terreno provocatorio e avvincente e, naturalmente, lui e Denis hanno collaborato brillantemente in passato. Non vediamo l'ora di vedere come questo team potente affronterà questo progetto eccezionale".