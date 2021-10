Jack Ryan: Abbie Cornish tornerà nella stagione 4

News Serie TV

Lo spy drama di Amazon Prime Video è stato rinnovato la scorsa settimana, prima del debutto della terza stagione.

John Krasinski non sarà il solo a tornare nell'appena ordinata quarta stagione di Tom Clancy's Jack Ryan. Deadline riporta che Abbie Cornish, uno dei volti del ciclo inaugurale, riprenderà il ruolo di Cathy Mueller nei prossimi episodi dello spy drama di Amazon Prime Video.

Jack Ryan 4: Il ritorno di Cathy Mueller

Per ora non è stato anticipato alcun dettaglio delle circostanze che riporteranno Ryan in azione nella quarta stagione; comprensibile considerando che il pubblico sta ancora aspettando la terza. Tutto quello che sappiamo è che coinvolgerà l'ex star di Narcos: Messico Michael Peña con un ruolo misterioso. È un velo di mistero anche quello che circonda Cathy Mueller, l'interesse amoroso di Ryan nella prima stagione. Nulla di diverso rispetto ai romanzi di Tom Clancy, del resto. Scomparsa nel nulla, non ne abbiamo sentito parlare per tutta la seconda stagione, con Ryan concentrato su un'altra donna prima di tornare single. Non è escluso però che nella prossima possano esserci alcuni primi indizi circa le sue sorti.

Tom Clancy's Jack Ryan, la trama della stagione 3

In attesa che Amazon ne annunci la data, della stagione 3 di Tom Clancy's Jack Ryan sappiamo che seguirà Ryan dopo la sua erronea implicazione in una cospirazione più grande che lo ha costretto alla fuga. Ora ricercato sia dalla CIA sia dalla fazione canaglia da lui scoperta, Jack si tiene nascosto mentre attraversa l'Europa, cercando di rimanere vivo e prevenire un devastante conflitto mondiale.