Jack Reacher: Sarà Alan Ritchson il protagonista della serie Amazon

L'attore di Titans eredita il ruolo ricoperto da Tom Cruise nei film basati sui romanzi di Lee Child.

Amazon Prime Video ha trovato il suo Jack Reacher. L'ambito ruolo del duro ex ufficiale della polizia militare statunitense portato al cinema da Tom Cruise è stato affidato ad Alan Ritchson. Sarà l'attore di Titans e Blue Mountain State a vestire dunque i panni del protagonista nella serie basata sui popolari romanzi di Lee Child.

Jack Reacher: La trama della serie di Amazon Prime Video

Scritta dall'ideatore di Scorpion Nick Santora e prodotta a livello esecutivo dallo stesso Child, Jack Reacher porterà sul piccolo schermo, nella sua prima stagione, la storia narrata dallo scrittore nel romanzo del 1997 Zona pericolosa (Killing Floor nella versione originale), il primo di una lunga serie di libri dedicati all'ex ufficiale della polizia militare statunitense che, dopo aver lasciato l'esercito, decide di iniziare una nuova vita aiutando i deboli, libero dai vincoli e dai condizionamenti del "sistema". "Lee Child ha creato un personaggio e un mondo incredibili", aveva dichiarato Santora in un comunicato dopo l'annuncio ufficiale della serie.

Da Tom Cruise a Alan Ritchson: Come cambia Jack Reacher

Conosciuto principalmente per il ruolo del bullo e tonto Thad Castle in Blue Mountain State, Alan Ritchson interpreta anche Hank Hall aka Hawk nella serie DC Universe Titans. In passato ha ricoperto anche il ruolo di Aquaman in Smallville ed è apparso in Hunger Games: La ragazza di fuoco. L'attore, di stazza molto più imponente rispetto a Tom Cruise, potrebbe accontentare i lettori dei libri, da sempre molto critici verso la scelta del protagonista negli adattamenti cinematografici Jack Reacher: La prova decisiva del 2012 e Jack Reacher: Punto di non ritorno del 2016. Il problema era stato affrontato anche dallo stesso autore, Child, il quale aveva dichiarato: "Mi è piaciuto molto lavorare con Cruise. È davvero un bravo ragazzo. Ci siamo divertiti molto. Ma i lettori alla fine hanno ragione. La stazza di Reacher è davvero, davvero imponente ed è una componente importante di ciò che è". Con Alan Ritchson non dovrebbero esserci questi problemi.

