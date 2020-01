Jack Reacher: Amazon ordina ufficialmente la serie tv

News Serie TV

La serie porta la firma dell'ideatore di Scorpion Nick Santora.

Amazon Prime Video aggiunge altra azione alla sua offerta di contenuti originali. Dopo il successo di Tom Clancy's Jack Ryan, il servizio di video in streaming ha ufficializzato al TCA press tour invernale l'ordine di Jack Reacher, serie tv basata sul personaggio omonimo protagonista dei romanzi di successo scritti da Lee Child, già interpretato al cinema da Tom Cruise, una versione la sua non particolarmente apprezzata dai fan.

Scritta dall'ideatore di Scorpion Nick Santora e prodotta a livello esecutivo dallo stesso Child, Jack Reacher darà vita nella sua stagione inaugurale alla storia narrata dallo scrittore nel romanzo del 1997 Zona pericolosa (Killing Floor nella versione originale), sua pluripremiata opera prima e primo di una lunga serie di libri dedicata al duro ex ufficiale della polizia militare statunitense che, dopo aver lasciato l'esercito, decide di iniziare una nuova vita aiutando i deboli, libero dai vincoli e dai condizionamenti del "sistema".

"Lee Child ha creato un personaggio e un mondo incredibili", ha dichiarato Santora in un comunicato. "Sarà l'obiettivo di ogni sceneggiatore, attore, produttore e membro della troupe catturare l'essenza dei libri del Sig. Child - e fortunatamente Lee sarà lì, e continuerà a esserci, per guidarci lungo il cammino in questa serie. Lui è il polso di Reacher". Child ha aggiunto: "Finora è stato fantastico ma, sul serio, il divertimento inizia qui. Ormai conosco questi ragazzi e Reacher è nelle giuste mani, credetemi".

Amazon non ha trovato ancora l'attore che interpreterà il ruolo principale, ma Child è stato chiaro al riguardo sin dall'inizio: "Mi è piaciuto molto lavorare con Cruise. È davvero un bravo ragazzo. Ci siamo divertiti molto. Ma i lettori alla fine hanno ragione. La stazza di Reacher è davvero, davvero imponente ed è una componente importante di ciò che è".