Jack Huston su Prime Video con la serie Expats

Il drama è scritto e diretto da Lulu Wang ed è prodotto da Nicole Kidman.

Uno degli attori di maggior talento della tv americana, visto in Boardwalk Empire, Manhunt e Fargo, Jack Huston ha firmato con Amazon per il ruolo maschile principale nella serie drammatica di Prime Video Expats, adattamento del romanzo di Janice Y.K. Lee The Expatriates prodotto tra gli altri dal premio Oscar Nicole Kidman.

La trama di Expats e il ruolo di Jack Huston

Scritta e diretta da Lulu Wang, Expats è ambientata a Hong Kong e racconta le storie di un gruppo di personaggi provenienti da diverse parti del mondo - in particolare di tre donne, Mercy (Ji-young Yoo), Margaret e Hilary - le cui vite sono legate per sempre dopo un'improvvisa tragedia familiare. Huston interpreterà David Starr, il marito di Hilary, all'ombra della quale ha vissuto per lungo tempo. Quando la comunità di espatriati viene colpita da un evento catastrofico, i suoi vecchi demoni riaffiorano, costringendolo a confrontarsi con chi è diventato.

"Expats è un'entusiasmante reunion per me e Jack, che è stato il protagonista del mio primo lungometraggio Posthumous", ha dichiarato Wang. "Jack è un attore davvero premuroso ed empatico e sono entusiasta di avere l'opportunità di collaborare di nuovo con lui".