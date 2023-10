Io so chi sei: Su Mediaset Infinity arrivano gli ultimi episodi del thriller spagnolo

News Serie TV

La verità sulla scomparsa di Ana è sempre più vicina. In streaming gratuitamente da oggi gli ultimi 8 episodi della serie tv con Francesc Garrido.

La scomparsa di Ana non è più un mistero. Da oggi, lunedì 16 ottobre, su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming, gratuitamente, gli ultimi 8 episodi del thriller poliziesco spagnolo Io so chi sei, dando così un finale alle vicende dell'avvocato Juan Elias, che l'ultima volta avevamo lasciato in una brutta situazione: dimostrare che non ha nulla a che fare con la scomparsa della giovane nipote. Ma come, visto che neppure lui ne è sicuro?

Io so chi sei: Cosa racconta la serie tv di Mediaset Infinity

Interpretato da Francesc Garrido (Mare dentro), Juan Elias è un avvocato penalista di successo e docente universitario che, all'inizio di questa storia, viene ritrovato in stato confusionale lungo una strada solitaria, apparentemente in seguito a un incidente automobilistico. Juan non ricorda nulla di ciò che gli è successo e quando i medici lo rimandano a casa con la speranza che un ambiente familiare possa aiutarlo a fargli tornare la memoria e a ricostruire i suoi legami affettivi, incluso quello con la moglie Alicia (Blanca Portillo, Volver), un affermato giudice con il quale ha un rapporto di completa sincerità e fiducia, ben presto la situazione per lui si complica.

Il ritrovamento da parte della polizia della sua auto, con all'interno il cellulare e macchie di sangue della nipote ventiduenne, Ana (Susana Abaitua, Pazzo per lei), scomparsa la sera stessa dell'incidente, fanno balzare Juan in cima alla lista dei sospettati perché tutte le evidenze indicano un suo coinvolgimento. Il padre della ragazza, Ramòn (Nancho Novo, I pazienti del dottor García), rettore dell'università, è convinto che l'uomo abbia ucciso sua figlia e vuole inchiodarlo. Juan deve trovare quindi un modo per dimostrare di essere innocente sebbene nemmeno lui sia sicuro di esserlo.

Nella serie recitano anche Aida Folch e Carles Francino, visti rispettivamente in Madri e Le ragazze del centralino. In un momento in cui le produzioni spagnole stanno spopolando in giro per il mondo, anche in Italia, su Mediaset Infinity Io so chi sei si aggiunge a Unità Speciale Scomparsi, un mystery drama che affronta il dramma che ogni anno trasforma le vite di oltre 6,000 famiglie in un incubo: la scomparsa di una persona cara.