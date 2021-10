Inventing Anna: Le prime foto della nuova serie Netflix firmata da Shonda Rhimes

News Serie TV

Il drama, composto da 10 episodi, arriverà in streaming nel 2022

La star di Ozark e vincitrice di due Emmy Julia Garner è la truffatrice Anna Delvey nelle prime foto di Inventing Anna, la nuova attesissima serie scritta dalla creatrice di Grey's Anatomy e Scandal Shonda Rhimes per Netflix e prodotta a livello esecutivo anche dalla sua collaboratrice di lunga data Betsy Beers. Il drama, composto da 10 episodi della durata di 60 minuti, arriverà nel 2022 in streaming sulla piattaforma che ospita già Bridgerton, il primo successo del servizio targato Shondaland (a differenza di Bridgerton, Inventing Anna è però la prima serie scritta da Shonda Rhimes in persona, e non solo prodotta, per Netflix).

La trama di Inventing Anna

Ispirata all'articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine, Inventing Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey?

Il cast stellare

Recitano nella serie diversi volti noti al pubblico appassionato di serie tv e/o già visti nell'universo Shondaland. Anna Chlumsky (Veep) interpreta la giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark, Dirty John) è Anna Delvey, che dà il nome alla serie, mentre Katie Lowes (Scandal) è Rachel, una follower di Anna disposta a tutto; Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un'aspirante regista. Il cast comprende inoltre Anders Holm (Workaholics), Jennifer Esposito (Blue Bloods) e Jeff Perry (Scandal, Grey's Anatomy).