Invasion: Sam Neill e altre aggiunte al cast della serie sci-fi di Apple TV+

La serie porta le firme dell'ideatore di Hunters David Weil e di Simon Kinberg.

Il nominato a tre Golden Globe Sam Neill ha ottenuto uno dei ruoli principali in Invasion, la serie di fantascienza che l'ideatore di Hunters David Weil e il nominato all'Oscar Simon Kinberg (Sopravvissuto: The Martian) stanno preparando per Apple TV+. Secondo Deadline, al cast si sono uniti anche Shamier Anderson (Awake), Golshifteh Farahani (Paterson), Firas Nassar (Fauda) e Shioli Kutsuna (The Outsider).

La trama di Invasion e il ruolo di Sam Neill

Definita una delle serie originali più ambiziose del servizio streaming, girata tra Stati Uniti, Regno Unito, Marocco e Giappone, Invasion racconta di un'invasione aliena attraverso molteplici prospettive in tutto il mondo. Neill, apprezzato in tv per i suoi trascorsi in Peaky Blinders e I Tudors, interpreterà lo sceriffo John Bell Tyson, un uomo di legge semplice a un passo dal pensionamento. Anderson sarà nel frattempo Trevante Ward, un soldato straordinariamente capace di stanza in Afghanistan, mentre Farahani vestirà i panni di Aneesha Malik, un'immigrata siriana che vive a Long Island con il marito Ahmed (Nassar), un uomo d'affari di successo, e i loro figli. Mitsuki, il personaggio affidato alla Kutsuna, è invece un membro intelligente del programma spaziale giapponese.

Scritta da Kinberg e Weil, e diretta da Jakob Verbruggen (L'alienista), Invasion è una delle prime serie statunitensi tornate in produzione dopo il lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto insieme a un'altra serie di Apple TV+, For All Mankind, della quale sono in corso le riprese della seconda stagione.