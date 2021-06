Intergalactic: Su NOW una serie di fantascienza fuori dal comune

News Serie TV

Nella nuova serie Sky Original, un eccentrico gruppo di donne prova a riscrivere il proprio destino... nello spazio!

La fantascienza è fuori dal comune per definizione ma provate a mettere gli occhi su Intergalactic, la nuova serie Sky Original disponibile in streaming su NOW, e capirete velocemente che ci si può ancora divertire in modi nuovi con un genere vissuto quasi quanto la tv stessa che, nonostante la vastità incommensurabile dell'universo e di chissà quante altre realtà parallele, gira e rigira finisce col raccontare sempre le stesse storie. Molti degli elementi classici non mancano - dal catastrofismo di una Terra sconvolta dal cambiamento climatico alle metropoli iper futuriste alle navicelle volanti. La novità è la narrativa un po' scanzonata di una storia tutta al femminile che mescola elementi mystery ad altri tipici delle sempre più diffuse ed apprezzate escape ed heist series. In altre parole, le vicende ruotano attorno a un eccentrico gruppo di donne alle prese con una situazione totalmente fuori controllo, oltre che assai pericolosa, nel bel mezzo dello spazio.

Intergalactic: Un'emozionante fuga per la libertà

Siamo nel 2143 e la Terra è diventata un mondo distopico dove i confini tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato non sono stati mai così sfumati. Nella quasi totale devastazione, la civiltà si è riorganizzata nella scintillante New London, tutto quello che si può desiderare da una città del futuro. Facciamo subito la conoscenza di Ash Harper (interpretata da Savannah Steyn), una giovane recluta delle forze di polizia. Brillante e coraggiosa, Ash ha davanti a sé un futuro radioso, e la facilità con la quale riesce a catturare una ricercata intenta a rubare una sostanza molto preziosa e rara che permette di compiere i viaggi intergalattici è l'ennesima dimostrazione di quanto le aspettative su di lei siano ben riposte. Tutto però va in fumo quando viene arrestata con l'accusa di aver sotratto illegalmente della refurtiva confiscata. Le prove video parlando da sole e a nulla serve il suo dimenarsi per professare la propria innocenza. Ahs ora è una traditrice della patria. Guarda Intergalactic su NOW

Sua madre Rebecca (Parminder Nagra, che sicuramente avrete amato anche voi in ER), arci maresciallo a capo della difesa del Commonworld, crede nell'innocenza di sua figlia e, in effetti, riesce a dimostrare subito come lei sia stata vittima di un complotto. Ma è troppo tardi. Ash si trova su un'astronave, in viaggio verso una lontana colonia penale insieme con altre detenute. Ed è qui che inizia il divertimento. Proprio quando Ash sta tirando un sospiro di sollievo per i nuovi sviluppi della sua vicenda, una ribellione rocambolesca e sanguinosa lascia la Hemlock senza un capitano, un pilota e pressoché qualsiasi altro membro dell'equipaggio. A metterla in atto è la criminale Tula (Sharon Duncan-Brewster, Sex Education), assistita da sua figlia Genevieve (Diany Samba-Bandza), un'inquietante arma vivente, e dall'altra compagna di detenzione Candy (Eleanor Tomlinson), un'aliena dalla lingua biforcuta che dà l'impressione di essere molto dolce ma in realtà è una pazza scatenata. Tula vuole raggiungere Arcadia, una terra promessa che nessuno sa bene dove si trovi, e in questo tentativo di riscrivere il proprio destino un ruolo fondamentale lo svolgono anche la cyber-hacker Verona (Imogen Daines) ed Emma (Natasha O'Keeffe, Peaky Blinders), una misteriosa e pericolosa terrorista in fuga. Travolta dagli eventi, Ash non può fare altro per il bene di se stessa che unirsi al loro viaggio. Un'avventura spettacolare piena di imprevisti e colpi di scena.

Scritta da Julie Gearey, che in tv ha dato dimostrazione delle sue capacità già nelle acclamate Diario di una squillo perbene e Prisoners Wives, Intergalactic è inclusa nell'offerta del pass Entertainment di NOW, attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il pass Cinema. Guarda Intergalactic su NOW