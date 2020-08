Inseparabili di David Cronenberg diventa una Serie TV di Amazon con Rachel Weisz

News Serie TV

Il film del 1988 sarà riadattato dalla sceneggiatrice di Normal People Alice Birch.

Amazon Prime Video porta in TV il thriller Inseparabili di David Cronenberg riadattandolo in chiave moderna e con una protagonista femminile. Lo streamer ha appena ordinato una Serie TV tratta da Dead Ringers, questo il titolo originale del film del 1988, in cui sarà Rachel Weisz a ricoprire il doppio ruolo principale che nel lungometraggio fu di Jeremy Irons.

I primi dettagli sull'adattamento tv di Dead Ringers

La serie è descritta come una versione moderna del film di Cronenberg. Weisz interpreterà due sorelle gemelle (nel film erano i gemelli Mantle), che sono visceralmente legate e condividono tutto: droghe, amanti, e il desiderio di spingersi oltre limite anche nel loro lavoro di medici, sfidando pratiche antiquate che non mettono in primo piano la salute delle donne. La serie porta la firma della nominata agli Emmy per Normal People Alice Birch che sarà anche produttrice esecutiva insieme alla stessa Weisz, fan del film originale.

Le dichiarazioni di Amazon e di Rachel Weisz

"Essendo una delle attrici più affermate e versatili in questo momento, Rachel Weisz affascinerà il pubblico globale di Amazon Prime Video con la sua interpretazione di questi due spietati e contorti personaggi", ha affermato Albert Cheng, co-responsabile dei progetti televisivi di Amazon Studios. "Questa nuova versione di Dead Ringers esplora il lato oscuro della medicina, dell'ossessione e della condizione umana e sarà un'aggiunta avvincente alla nostra lista di serie Amazon Original", ha aggiunto. L'attrice vincitrice dell'Oscar ha invece commentato: "Sono così fortunata ad avere partner così brillanti e sono entusiasta di collaborare con l'eccezionale talento Alice Birch. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con tutti loro".

Foto: Andrew H. Walker/BEI/REX