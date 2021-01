Insecure: La quinta stagione sarà l'ultima

News Serie TV

HBO annuncia che la comedy con Issa Rae terminerà con il prossimo ciclo di episodi.

Il viaggio altalenante della vulnerabile e sfaccettata protagonista di Insecure sta per giungere al termine. HBO e gli autori della comedy, rinnovata per una quinta stagione lo scorso maggio, hanno annunciato che il prossimo ciclo di episodi sarà l'ultimo.

Insecure cancellata a HBO: Le dichiarazioni

Basata sulla webserie The Misadventures of Awkward Black Girl di Issa Rae, Insecure racconta le vicende di una giovane donna afroamericana tutt'altro che sicura di sé, alle prese con le problematiche razziali e di genere nella frenetica vita metropolitana di Los Angeles. La decisione di fermare la comedy creata dalla stessa Issa Rae e da Larry Wilmore deriva probabilmente anche dallo scarso successo di pubblico (a cui è sempre corrisposto, invece, un alto gradimento da parte della critica). "Issa Rae ha trasformato l'insicurezza in una forma iconica di commedia", ha dichiarato la vice presidente esecutiva di HBO Amy Gravitt in un comunicato. “La serie è tanto incisiva quanto sincera, e ha appassionato fortemente il suo pubblico grazie al lavoro profondamente personale che Issa, Prentice, Melina, il cast e gli autori hanno fatto. Questo team di talento ha concepito una brillante stagione finale per Insecure e non vediamo l'ora di raccontare altre storie con questo singolare gruppo di collaboratori".

La rassicurazione di Issa Rae

Pare tuttavia, che nei piani degli stessi autori di Insecure ci fossero cinque stagioni. Possiamo dunque sperare in un finale all'altezza delle aspettative. "Prentice Penny [showrunner della serie ndr.] ed io siamo così grati che HBO abbia creduto nel nostro show sin dall'inizio e abbia avuto fiducia in noi fino alla fine. Abbiamo sempre pianificato di raccontare questa storia per cinque stagioni, ma non saremmo riusciti ad arrivare così lontano senza l'enorme supporto del nostro pubblico. Mi sento fortunata a portare a termine le storie dei nostri personaggi, almeno sullo schermo", ha dichiarato Issa Rae a Deadline.

Yvonne Orji sviluppa una serie autobiografica per Disney+

Intanto apprendiamo che Yvonne Orji, l'interprete di Molly in Insecure e co-protagonista insieme a Issa Rae, sta sviluppando una nuova serie tv per Disney+. Si tratterà di una comedy intitolata First Gen che si baserà sulle esperienze personali dell'autrice, un'immigrata nigeriana cresciuta negli Stati Uniti. Orji scriverà la serie mentre Oprah Winfrey e David Oyelowo, un nigeriano-americano di origine britannica, saranno i produttori esecutivi.