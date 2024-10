Inganno, travolti dalla passione: Intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti sulla miniserie Netflix

News Serie TV

Per la prima volta insieme sul grande schermo, Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti interpretano alla perfezione e con grande sintonia i protagonisti di Inganno, dal 9 ottobre su Netflix. Parlare con loro è stato un vero piacere. Ecco la nostra intervista.

Negli anni Ottanta, diretta da Salvatore Samperi, Mauro Bolognini e dall'allora marito Gabrele Lavia, Monica Guerritore si mostrava al cinema senza veli, diventando un vero e proprio sex symbol. Oggi questa bravissima attrice di grande esperienza teatrale, anche regista e attiva al cinema e in tv, torna a spogliarsi con un altro corpo e un'altra consapevolezza nella miniserie Netflix Inganno, diretta da Pappi Corsicato con cui aveva già lavorato nel film Il seme della discordia. Al suo fianco c'è Giacomo Gianniotti, che nonostante sia nato a Roma e abbia la doppia cittadinanza italiana e canadese, solo di recente è stato lanciato presso il nostro pubblico con il ruolo protagonista in due film di Diabolik dei fratelli Manetti, e di recente ha interpretato in Italia, a Lucca, il nuovo film di Peter Greenaway al fianco di Dustin Hoffman e Helen Hunt. Inganno, che è il remake di una miniserie inglese del 2021, Gold Digger, mette questi due attori, diversi per formazione, età ed esperienza, a stretto contatto in situazioni intime, in una storia che racconta proprio la passione di una donna sessantenne per un uomo che ha la metà dei suoi anni, tra segreti, dubbi, ostacoli famigliari e libertà del desiderio. In occasione dell'arrivo su Netflix il 9 ottobre di questo loro lavoro, abbiamo fatto due interessanti chiacchiere con i due protagonisti, che ci hanno parlato anche del ruolo fondamentale dell'intimacy coordinator per le scene bollenti che hanno dovuto interpretare sul set. Ecco la nostra intervista.

Inganno: la trama della miniserie

Gabriella (Monica Guerritore) è una donna sessantenne, ricca, ancora bella e piena di vita, che gestisce da sola un lussuoso albergo sulla costiera amalfitana. Vive sola col figlio più piccolo, ancora minorenne, e ha due figli adulti che vivono da soli dopo il divorzio dal marito. Un giorno vede un giovane che si tuffa nudo dal pontile sotto l'hotel e lo incontra poi, di nuovo, con la macchina in panne. L'attrazione è immediata e fatale e Gabriella intreccia con lui una relazione che da un lato la imbarazza e dall'altro la rende felice. Ma i figli sospettano che il misterioso Elia (Giacomo Gianniotti) non sia chi dice di essere e che miri solo ai soldi della madre. Le prove a favore di questa ipotesi ci sono ma Gabriella, nonostante i dubbi, non vuole crederci, perché è sicura del sentimento del compagno.