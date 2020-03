Infinity: Le Serie TV in streaming ad aprile 2020

News Serie TV

Questo mese, l'attesissimo revival di Veronica Mars e la stagione conclusiva di Arrow.

Sono due gli appuntamenti OMG che Infinity ha in serbo per gli appassionati di serie tv ad aprile 2020. Il primo si è fatto attendere a lungo e ha lasciato sotto shock i suoi molti fan. Dopo una interminabile fase di sviluppo cominciata all'indomani del fortunato adattamento cinematografico, Veronica Mars torna sugli schermi con una nuova storia. Gli otto episodi del revival seguono la detective interpretata da Kristen Bell indagare sulla misteriosa mano dietro gli attacchi esplosivi che stanno colpendo la comunità di Neptune e i numerosi turisti arrivati per le vacanze di primavera. Vittime illustri a parte, la nuova stagione ripropone tutti gli elementi distintivi che hanno fatto amare la serie sin dal suo lontano debutto nel 2004, incluso il cast - accanto alla Bell recitano tutti i suoi storici co-protagonisti, inclusi Jason Dohring ed Enrico Colantoni. La seconda è Arrow, che nei dieci episodi della stagione 8 conclude la sua appassionante storia. La serie cha ha inaugurato una nuova era per i supereroi in tv e ha dato i natali all'Arrowverse, ora popolato di decine di personaggi e storie, racconta la fine del marchio di giustizia di Oliver Queen e traccia una strada nuova per Geen Arrow, l'eroe mascherato di Star City. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo sul servizio di video in streaming, segnaliamo anche i nuovi episodi della divertentissima comedy familiare The Goldbergs.

PRIME VISIONI (Episodio settimanale)

1/4 - Veronica Mars, Stagione 4

4/4 - Arrow, Stagione 8

13/4 - The Goldbergs, Stagione 7

17/4 - The Bold Type, Stagione 3

ALTRE SERIE

1/4 - 22.11.63, Miniserie

6/4 - Supernatural, Stagione 13

PROSEGUONO

- Batwoman, Stagione 1 (ogni mercoledì)

- Bob Hearts Abishola, Stagione 1 (ogni lunedì)

- Chicago Fire, Stagione 8 (ogni giovedi)

- Chicago Med, Stagione 5 (ogni sabato)

- Chicago P.D., Stagione 7 (ogni venerdì)

- God Friended Me, Stagione 2 (ogni mercoledì)

- Law & Order: Unità Speciale, Stagione 21 (ogni sabato)

- Manifest, Stagione 2 (ogni venerdì)

- Mom, Stagione 7 (ogni domenica)

- Prodigal Son, Stagione 1 (ogni martedì)

- Riverdale, Stagione 4 (ogni giovedì)

- Shameless, Stagione 10 (ogni martedì)

- Supergirl, Stagione 5 (ogni domenica)

- The Flash, Stagione 6 (ogni venerdì)

- Will & Grace, Stagione 3 (ogni domenica)

- Young Sheldon, Stagione 3 (ogni lunedì)