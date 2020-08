Infinity: Le Serie TV in streaming a settembre 2020

News Serie TV

A settembre la nuova stagione di The Sinner e lo spin-off di Riverdale, Kate Keene.

La nuova stagione televisiva riparte alla grande su Infinity. Diverse, per numero e genere, le Serie TV in prima visione in arrivo sul servizio di video in streaming a settembre 2020, a cominciare dall'attesissima terza stagione del crime drama antologico The Sinner. Ad impegnare il detective Harry Ambrose (interpretato come sempre da Bill Pullman) è un'indagine che fin da subito si prefigura come una delle più inquietanti e pericolose della sua carriera. Tutto comincia con un tragico incidente stradale nello Stato di New York. Il veterano di White Collar Matt Bomer interpreta Jamie, un virtuoso cittadino del posto coinvolto nell'incidente più di quanto voglia far credere. L'uomo, che sta per diventare padre, vede il suo intero mondo messo in discussione quando un oscuro segreto del suo passato bussa letteralmente alla sua porta. Si tratta di Nick (Chris Messina, Sharp Objects), un vecchio amico del college a suo dire "capace di qualsiasi cosa".

Da non perdere poi le novità assolute All Rise e Katy Keene. La prima è un legal drama in cui le vite di giudici, avvocati e pubblici ministeri si incrociano ogni giorno, tra problemi di disorganizzazione, favoritismi e pregiudizi di ogni sorta. Simone Missick (Luke Cage) è Lola Carmichael, un nuovo giudice che, non essendo intenzionata a scaldare la poltrona, intraprende una lunga e faticosa battaglia contro le continue storture e le prepotenze dei suoi colleghi. Nel cast anche la veterana di CSI Marg Helgenberger. La seconda, invece, è lo spin-off del mystery-teen drama di successo Riverdale. Lucy Hale, attrice amata per i suoi trascorsi in Pretty Little Liars, interpreta l'omonimo personaggio della Archie Comics, futura leggenda della moda e instancabile lavoratrice circondata da un gruppo di personaggi - alcuni noti, altri nuovi - alle prese con le rispettive ambizioni. Qui di seguito, nel dettaglio, il calendario con tutte le novità del mese.

Infinity: Ecco le Serie TV in streaming a settembre 2020

NUOVE SERIE (Episodio settimanale)

2/9 - All American, Stagione 2

4/9 - Roswell, New Mexico, Stagione 2

10/9 - The Sinner, Stagione 3

12/9 - All Rise, Stagione 1

15/9 - Katy Keene, Stagione 1

