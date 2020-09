Infinity: Le Serie TV in streaming a ottobre 2020

News Serie TV

Questo mese debuttano sul servizio streaming le stagioni conclusive di The 100 e Blindspot.

Tutte le cose belle, prima o poi, finiscono. Su Infinity, ottobre 2020 sarà il mese degli addii a due grandi produzioni televisive degli anni ultimi, The 100 e Blindspot, giunte entrambe alla stagione conclusiva. Nella prima, preambolo ricco di colpi di scena di un finale che l'ideatore Jason Rothenberg ha definito "molto potente ed emozionante", Clarke e gli altri dovranno affrontare nuovi ostacoli che li spingeranno oltre i loro limiti, sia fisici che emotivi, mettendo in discussione le loro concezioni di famiglia, amore e sacrificio. I protagonisti dovranno trovare da soli la risposta alla domanda di cosa significhi vivere realmente, e non solo sopravvivere. Nella seconda, l'agente dell'FBI Jane Doe cercherà di portare a termine un'ultima missione in cui la posta in gioco sarà altissima. Con Weitz quale prezioso alleato, il compito suo e della squadra sarà fermare una volte per tutte Madeline, che forte della sua posizione di grande potere vuole mettere in atto il suo piano di riformare i governi del mondo, cancellando i ricordi della popolazione mondiale per portare tutti sotto la sua guida. Madeline, ovviamente, non starà a guardare e li combatterà con ogni mezzo, inclusa un gruppo terroristico.

Prevista inizialmente per lo scorso mese, a ottobre debutterà finalmente la novità All Rise. Il legal drama con Simone Missick (Luke Cage) protagonista racconta come le vite di giudici, avvocati e pubblici ministeri si incrociano ogni giorno, tra problemi di disorganizzazione, favoritismi e pregiudizi di ogni sorta. Per chi ama le storie più leggere, tornano poi la comedy Superstore e le esilaranti vite degli impiegati dei grandi magazzini Cloud 9. Per Amy Sosa gli episodi della quinta stagione saranno l'ultima volta nel Missouri e quindi nella serie, dopo la decisione dell'attrice America Ferrera di cominciare "un nuovo capitolo per la mia famiglia e la mia carriera". Scopriremo quindi cosa la allontanerà da Jonah, sebbene l'addio vero e proprio coinciderà solo con il debutto del prossimo ciclo di episodi, dopo che l'emergenza coronavirus ha un po' scombinato i piani degli autori. Qui di seguito, nel dettaglio, il calendario con tutte le novità del mese.

Infinity: Ecco le Serie TV in streaming a ottobre 2020

NUOVE SERIE (Episodio settimanale)

11/10 - Superstore, Stagione 5

17/10 - All Star, Stagione 1

27/10 - The 100, Stagione 7

28/10 - Blindspot, Stagione 5

ALTRE SERIE

4/10 - Splitting Up Together, Stagione 2

PROSEGUONO

- All American, Stagione 2 (ogni mercoledì)

- Katy Keene, Stagione 1 (ogni martedì)

- Riverdale, Stagione 4B (ogni giovedì)

- Roswell, New Mexico, Stagione 2 (ogni venerdì)

- The Sinner, Stagione 3 (ogni giovedì)

