Infinity: Le Serie TV in streaming a marzo 2020

News Serie TV

Debutta la novità Batwoman e arrivano le nuove stagioni di Will & Grace e Young Sheldon.

Su Infinity si ride e si sogna. Tante le comedy in arrivo a marzo 2020 sul servizio di video in streaming, inclusi un paio di "pezzi grossi". Riparte inoltre la macchina da guerra dei supereroi DC Comics, con le nuove stagioni delle serie tv ambientate nell'Arrowverse, inclusa una tutta nuova. E partiamo proprio da quest'ultima. Dopo la sua introduzione in Elseworlds, la Batwoman di Ruby Rose ci riporta a Gotham City mentre porta avanti la sua difficile missione di diventare un simbolo di speranza per una metropoli dimenticata da Dio, tutto questo mentre affronta anche i propri demoni interiori. In attesa che le storie di Batwoman e quelle nelle nuove stagioni di The Flash e Supergirl confluiscano nel colossale nuovo crossover Crisi sulle Terre infinite, Infinity offre più di un'occasione di svago anche con le nuove stagioni delle popolari sitcom Young Sheldon e Will & Grace, la seconda delle quali giunta alla sua ultima corsa. Si concludono infatti le storie di Will, Grace, Jack e Karen, tra nuovi arrivi in famiglia e il coronamento di sogni d'amore. Lo spin-off prequel di The Big Bang Theory, invece, continua a esplorare l'infanzia del futuro fisico teorico Sheldon Cooper. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, segnaliamo anche i nuovi episodi di Shameless. Il divertentissimo dramedy sui Gallagher "piange" l'uscita di scena di Fiona, ma prosegue con interessantissimi sviluppi, incluso un matrimonio!

Infinity: Ecco le Serie TV in streaming a marzo 2020

PRIME VISIONI (Episodio settimanale)

8/3 - Mom, Stagione 7

9/3 - Young Sheldon, Stagione 3

12/3 - Riverdale, Stagione 4

14/3 - Law & Order: Unità Speciale, Stagione 21

15/3 - Supergirl, Stagione 5

17/3 - Shameless, Stagione 10

25/3 - Batwoman, Stagione 1

27/3 - The Flash, Stagione 6

29/3 - Will & Grace, Stagione 3

ALTRE SERIE

1/3 - Blindspot, Stagione 4

8/3 - Splitting Up Together, Stagione 1

PROSEGUONO

- Bob Hearts Abishola, Stagione 1 (ogni lunedì)

- Chicago Fire, Stagione 8 (ogni giovedi)

- Chicago Med, Stagione 5 (ogni sabato)

- Chicago P.D., Stagione 7 (ogni venerdì)

- God Friended Me, Stagione 2 (ogni mercoledì)

- Legacies, Stagione (ogni giovedì)

- Manifest, Stagione 2 (ogni venerdì)

- Prodigal Son, Stagione 1 (ogni martedì)

- Suits, Stagione 9 (ogni martedì)

- The Good Place, Stagione 4 (ogni domenica)