Infinity: Le nuove Serie TV in streaming a dicembre 2018

Le criminali più improbabili della tv stanno tornando! A dicembre, Claws sarà una delle novità proposte dal servizio di video in streaming Infinity agli appassionati di Serie TV. Disponibile con gli episodi della seconda stagione, il crime dramedy su cinque estetiste di Miami alle prese con la malavita locale vedrà Desna e le sue collaboratrici abbracciare completamente il lato oscuro dei loro affari con la complicità di un nuovo personaggio, Zlata (interpretata da Franka Potente), la sorella minore di Riva, la quale non tarderà a prendere il sopravvento contro il suo stesso sangue. Spazio ovviamente anche alla commedia con i nuovi episodi della black comedy Marlon e la prima stagione completa di Young Sheldon, lo spin-off prequel di The Big Bang Theory. Gli amanti delle storie di supereroi troveranno inoltre i cicli più recenti di Arrow, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow. Ecco qui di seguito il calendario completo dei prossimi arrivi:

PRIME VISIONI

2/12 - Marlon, Stagione 2 *

5/12 - Claws, Stagione 2 *

8/12 - Wrecked, Stagione 3 *

ALTRE SERIE

1/12 - Arrow, Stagione 6

2/12 - Blindspot, Stagione 3

3/12 - Supergirl, Stagione 3

4/12 - DC's Legends of Tomorrow, Stagione 3

5/12 - Angie Tribeca, Stagione 3

31/12 - Young Sheldon, Stagione 1

* Episodio settimanale