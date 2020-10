Iman Vellani sarà Ms. Marvel su Disney+

News Serie TV

Si tratta del primo supereroe musulmano protagonista di un fumetto.

Disney+ ha scelto un'esordiente, la diciottenne Iman Vellani, per il ruolo di protagonista in Ms. Marvel, prossima serie Marvel incentrata sull'omonimo personaggio dei fumetti anche conosciuto come Kamala Khan. Lo riporta Deadline, aggiungendo che l'ingaggio della Vellani per il ruolo della prima supereroina musulmana protagonista di un fumetto segue quelli di Bilall Fallah (Snowfall), della documentarista premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon (The Magicians) e Adil El Arbi come registi dell'adattamento.

Chi è Ms. Marvel, la protagonista della serie tv di Disney+

Sebbene Ms. Marvel faccia parte della Casa delle Idee dai lontani anni '60, la serie di Disney+ si concentrerà sulla più recente incarnazione del personaggio, Kamala, una sedicenne di origine pakistana che vive a Jersey City, nel New Jersey. Nei fumetti, la ragazza, una grande ammiratrice di Carol Danvers (aka Capitan Marvel), acquisisce il potere della superelasticità accidentalmente, diventando poi un membro dei Vendicatori. Lo scorso anno, parlando del personaggio, che in futuro dovrebbe apparire nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva detto: "Vogliamo che Carol Danvers venga fuori per prima, in modo che una giovane musulmana possa ispirarsi a lei".

Bisha K. Ali, che ha già lavorato dietro le quinte di Four Weddings and a Funeral per Hulu, scriverà la sceneggiatura del primo episodio e sarà la showrunner della serie. Questa si aggiunge alle altre serie Marvel di Disney+ WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, per la quale è stato da poco annunciato l'ingaggio di Tatiana Maslany (Orphan Black) per il ruolo di protagonista, e What If...?, quest'ultima un'antologia animata. Il servizio streaming ha avviato inoltre lo sviluppo di una serie tv incentrata sul Nick Fury di Samuel L. Jackson.