Il videogame Driver diventa una serie tv live-action

Al progetto stanno lavorando la nuova piattaforma di streaming Binge e Ubisoft.

La nuova piattaforma di video in streaming Binge, che sarà lanciata nel 2022, sta collaborando con Ubisoft per adattare in una serie live-action Driver, il popolare franchise di videogiochi. L'esperimento fa parte di un progetto più ampio che ha l'obiettivo di creare contenuti di qualità per i videogiocatori.

Driver: I primi dettagli della serie tv basata sul videogioco

Il gioco Driver, uscito per la prima volta nel 1999 su PlayStation, è incentrato sull'agente sotto copertura ed ex pilota automobilistico John Tanner, la cui missione è sconfiggere la criminalità locale. Successivamente sono usciti Driver 2 e Driver 3, pubblicati nel 2000 e nel 2004, in cui Tanner continuava la sua lotta al crimine in tutto il mondo, da Miami a Rio de Janeiro a Istanbul e in altri luoghi.

"Siamo sempre aperti a nuovi veicoli per la narrazione, quindi siamo entusiasti di collaborare con Binge, una nuova entusiasmante piattaforma dedicata unicamente alla creazione di intrattenimento premium per i fan dei giochi", ha affermato Danielle Kreinik, capo dello sviluppo televisivo di Ubisoft Film & Television. “La nostra missione in Ubisoft è quella di dare vita ai nostri giochi in modi nuovi ed entusiasmanti e creare contenuti ambientati nel mondo, nella cultura e nella comunità di gioco. Lavorare con Binge ci consentirà di portare la serie basata su Driver direttamente al pubblico che è più interessato a vedere questo franchise prendere vita".

Ha aggiunto il produttore Allan Ungar: "Avere l'opportunità di adattare Driver insieme al team di Ubisoft Film & Television è un sogno che diventa realtà. Come fan di lunga data del franchise, siamo entusiasti di offrire un'esperienza di narrazione originale, premium e ricca che regalerà ai fan e ai nuovi appassionati ​​una corsa elettrizzante".