Il Trono di Spade: Ecco gli attori che interpreteranno Dunk ed Egg nella serie spin-off

Peter Claffey e Dexter Sol Ansell saranno i protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il secondo spin-off ufficiale di Game of Thrones dopo House of the Dragon.

Fan de Il Trono di Spade, ecco i due nuovi volti che imparerete ad amare. HBO ha annunciato i protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, lo spin-off di Game of Thrones su due eroi di Westeros, Ser Duncan l'Alto (anche conosciuto come Dunk) e il suo minuscolo scudiero, Egg. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Peter Claffey (a sinistra nella foto in alto), ex giocatore di rugby irlandese visto in passato nella serie Bad Sisters, e da Dexter Sol Ansell (a destra nella foto in alto), giovanissimo attore di 10 anni che ha interpretato il giovane Coriolanus in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

La trama di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (il titolo potrebbe ancora cambiare, visto che l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin ha detto di non esserne molto convinto) è la seconda serie prequel de Il Trono di Spade dopo House of the Dragon. Stando alla prima sinossi diffusa da HBO, è ambientata in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora passato dalla memoria dei vivi. "Grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e impareggiabili", dice HBO. La serie si basa sul libro Il cavaliere dei sette regni che è una raccolta di tre novelle: Il cavaliere errante, La spada giurata e Il cavaliere misterioso. La prima stagione, di cui HBO ha ordinato 6 episodi, si baserà sul primo racconto e sarà incentrata sul primo incontro di Dunk e Egg durante un torneo ad Ashford Meadow.

Annunciato ufficialmente ad aprile 2023 e prodotto a livello escutivo da George R.R. Martin e Ira Parker oltre che dall'attuale showrunner di House of the Dragon Ryan Condal, lo spin-off su Dunk ed Egg entrerà in produzione a breve e arriverà su HBO - e, in Italia, presumibilmente su Sky e NOW - nel 2025.

Foto: HBO