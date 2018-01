Il trailer italiano di Seven Seconds, intenso crime drama razziale di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Seven Seconds, crime drama antologico creato dall'ideatrice di The Killing Veena Sud. In streaming dal 23 febbraio, la serie di 10 episodi esplora le tensioni tra alcuni cittadini afroamericani e altrettanti poliziotti caucasici a Jersey City dopo che uno di questi ultimi ferisce gravemente un adolescente di colore. Il cast include tra gli altri la vincitrice di due Emmy Regina King (American Crime), Clare-Hope Ashitey (Shots Fired), Russell Hornsby (Grimm), David Lyons (Revolution), Michael Mosley (Ozark) e Raúl Castillo (Looking).