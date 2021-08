Il trailer di NCIS: Hawai'i introduce Jane Tennant, prima donna a capo di una divisione dell'NCIS

News Serie TV

Il nuovo procedurale, terzo spin-off di NCIS, debutterà negli Stati Uniti il 20 settembre.

È pragmatica, adora il caffè ed è la prima agente speciale donna responsabile di una divisione dell'NCIS, almeno in tv. È Jane Tennant, interpretata dall'attrice di Truth Be Told e BH90210 Vanessa Lachey, ed è la protagonista di NCIS: Hawai'i, ultimo nato nella famiglia del seguitissimo franchise di CBS. In attesa di vederla giostrare diplomazia e pugno di ferro sul piccolo schermo, negli Stati Uniti dal 20 settembre, il primo trailer diffuso dalla rete americana presenta l'agente Tennant in tutte le sue capacità e il suo splendore.

NCIS: Hawai'i: Jane Tennant e il resto del team

A capo della sezione di Pearl Harbor, il porto militare che si trova nell'isola hawaiana di Oahu, Jane Tennant è un'investigatrice appassionata che può muoversi sulla scena del crimine e quella politica con la stessa disinvoltura, e anche una madre single che spesso si trova combattuta tra la gestione della sua famiglia e quella della sua squadra all'NCIS.

Con Tennant lavorano Lucy (Yasmine Al-Bustami, The Originals), un ardente giovane membro della squadra; Ernice (Jason Antoon, Claws), esperto di cyber-sicurezza; Kate (Tori Anderson, No Tomorrow), un'ambiziosa agente della DIA intenta a salire la scala professionale; Kai (Alex Tarrant, Vegas), un affascinante uomo del posto che dopo aver vissuto gran parte della sua vita adulta tenendosi lontano da casa torna alle Hawaii e si unisce alla squadra per la sua speciale capacità di mimetizzarsi nell'isola mentre indaga su crimini ad alto rischio; e Jesse (Noah Mills, The Falcon and the Winter Soldier), un ex detective della omicidi che ha lasciato la grande città per rifarsi una vita alle Hawaii.