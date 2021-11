Il simbolo perduto: Su NOW la serie che racconta le prime avventure di Robert Langdon, nato dalla penna di Dan Brown

News Serie TV

Strutturata come una storia prequel de Il Codice da Vinci, la serie - disponibile su NOW dall'8 novembre - vede Ashley Zukerman nei panni del giovane professore di simbologia che al cinema aveva il volto di Tom Hanks.

È arrivata anche in Italia, in streaming su NOW, Il simbolo perduto, la serie basata sull'omonimo romanzo dell'acclamato scrittore Dan Brown - il terzo della sua fortunata saga - ma strutturata come una storia prequel rispetto al bestseller dello stesso autore, Il Codice da Vinci. Il protagonista è lo stesso Robert Langdon, il rinomato professore di simbologia religiosa dell’università di Harvard che nei film tratti dai libri era interpretato da Tom Hanks. Qui, però, è più giovane e ha il volto dell'attore di Succession e A Teacher Ashley Zukerman. Il drama, creato e prodotto da Dan Dworkin e Jay Beattie, è disponibile con due episodi a settimana dall'8 novembre tutti i lunedì su NOW all'interno del Pass Entertainment (attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il Pass Cinema). Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla serie e perché gli appassionati di misteri e storie avventurose non possono proprio perderla.

La trama de Il simbolo perduto: Un'avventura misteriosa per sventare una cospirazione globale

Il simbolo perduto si concentra sulle prime avventure del professore di storia dell'arte esperto in simbologia religiosa Robert Langdon, chiamato a risolvere una serie di enigmi mortali per contrastare un'inattesa e rischiosa cospirazione mondiale. Quando il suo mentore, Peter Solomon (Eddie Izzard, Hannibal, United States of Tara), scompare misteriosamente, la CIA, che vorrebbe scoprire cosa si nasconde dietro questo incomprensibile rapimento, lo convince a entrare a far parte di una task force. Lo vediamo impegnato a seguire pericolosi indizi nel tentativo di riuscire in una missione che si preannuncia assai avventurosa. Langdon deve infatti interpretare una serie di segni ed eventi che sono a tutti gli effetti i pezzi di un puzzle quanto mai complesso. Non sa però che in questo modo si ritroverà coinvolto in qualcosa di molto pericoloso, una cospirazione potenzialmente letale. Armato "solo" della sua conoscenza della storia antica, dei simboli e delle lingue morte, il giovane professore si mette così alla ricerca dello sfuggente e imperscrutabile Simbolo Perduto.

Il cast e i personaggi

Oltre a Zukerman, recitano nella serie anche Valorie Curry (The Following) nei panni di Katherine Solomon, la figlia di Peter, con cui Robert si lancerà in una corsa contro il tempo; Sumalee Montano (Le regole del delitto perfetto) in quelli di Inoue Sato, un’agente della CIA che si occupa di sicurezza; Rick Gonzalez (Arrow, Legends of Tomorrow) che è Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio; e Beau Knapp (Seven Seconds, The Good Lord Bird) che interpreta Mal'akh, una misteriosa figura che spinge Robert a mettersi alla ricerca di qualcosa che lo aiuterà a scoprire che fine ha fatto Peter.

Una storia di enigmi e possibilità che non deluderà i fan di Dan Brown

Il simbolo perduto può contare su un gruppo di produttori esperti che include, tra gli altri, la coppia artistica formata da Brian Grazer e Ron Howard, già produttori de Il Codice da Vinci. Anche lo scrittore Dan Brown è tra i produttori esecutivi ed è stato coinvolto in prima persona per rendere questa storia più credibile possibile (vi ricordiamo che il romanzo Il simbolo perduto è in realtà è ambientato cronologicamente dopo gli eventi de Il Codice da Vinci, ma per questa serie è stato adattato in un racconto prequel). L'autore ha dato preziosi consigli al protagonista Ashley Zukerman spiegandogli come entrare al meglio nei panni di un personaggio tanto noto quanto ancora enigmatico, perché colto nei suoi primi anni di attività. "Dan Brown mi ha detto che a Robert Langdon piacerebbe avere fede, ma non può. Ho pensato che fosse un'idea affascinante interpretarlo con quell'idea. Cambia tutto perché significa che c'è una possibilità per tutto. Non è il solito accademico cinico; in realtà è abbastanza innamorato della possibilità, ma sa troppo e questo lo intrappola. Capito questo, è stato molto facile entrare nei panni di un ragazzo che ha difficoltà a fidarsi dei suoi sentimenti a causa della sua mente", ha spiegato Zukerman a Entertainment Weekly.

Allo stesso tempo, questa serie potrebbe facilmente appassionare chi ama il genere dell'avventura e i classici di Indiana Jones, film che coniugano l'azione ma non rinunciano a un protagonista intellettuale. Non a caso Langdon nei libri è descritto come "Harrison Ford in tweed". Zukerman ha confermato che il regista del primo episodio Dan Trachtenberg ha inserito volutamente alcuni elementi che ricordano film come I predatori dell'arca perduta, per rendere più movimentata la storia e omaggiare il genere. Il risultato è sicuramente un ottimo prodotto che negli Stati Uniti è stato accolto molto bene dal pubblico e che, secondo voci sempre più insistenti, sarebbe già sulla buona strada per il rinnovo per una seconda stagione.