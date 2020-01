Il silenzio degli innocenti: CBS sviluppa la serie sequel Clarice

News Serie TV

Il drama sarà ambientato un anno dopo gli eventi del film del 1991.

I romanzi di Thomas Harris e i personaggi creati dallo scrittore statunitense continuano ad affascinare la TV. CBS svilupperà una serie sequel de Il silenzio degli innocenti, la pellicola del 1991 diretta da Jonathan Demme. Il crime drama, intitolato Clarice, sarà incentrato sul personaggio di Clarice Starling (interpretato nel film da Jodie Foster) e sarà ambientato nel 1993, un anno dopo i fatti accaduti nel film.

Clarice: la trama e il cast della Serie TV sequel de Il silenzio degli innocenti

La serie, che sarà scritta e prodotta da Alex Kurtzman e Jenny Lumet, esplorerà la vita privata della giovane recluta che nel film ha il compito di stanare il pericoloso assassino seriale con l'aiuto del killer Hannibal Lecter. Il personaggio, che - come confermato dagli ideatori - non avrà neanche trent'anni, tornerà a lavorare sulle tracce di assassini e predatori sessuali, mentre si destreggerà nell'ambiente politico di Washington. Ancora non è stata scelta l'attrice che interpreterà la protagonista ma è evidente che il ruolo sarà uno dei più ambiti della prossima stagione televisiva.

"Dopo oltre vent'anni di silenzio, abbiamo il privilegio di dar voce a una delle eroine più forti d'America", hanno detto i creatori Kurtzman e Lumet in un comunicato. "Il coraggio e la complessità di Clarice sono sempre stati evidenti, anche se la sua storia personale è rimasta sempre nel buio. Ma la sua è la storia di cui abbiamo bisogno oggi: la sua lotta, la sua resilienza, la sua vittoria. Il suo tempo è ora e lo sarà sempre", le parole degli ideatori.

Hannibal Lecter: tutti gli adattamenti

I romanzi di Thomas Harris hanno ispirato ben cinque film nel corso degli anni, tutti incentrati sulla figura di Hannibal Lecter. Secondo quanto riportato da Deadline, però, il personaggio dell'ex psichiatra serial killer non apparirà in questo sequel di CBS. La pellicola più famosa - e vincitrice di cinque premi oscar compreso quello per il miglior film e per la migliore attrice protagonista per Jodie Foster - è la già citata Il silenzio degli innocenti diretta da Jonathan Demme. Gli altri film sono Manhunter - Frammenti di un omicidio del 1986, Hannibal del 2001, Red Dragon del 2002, Hannibal Lecter - Le origini del male del 2007. Sul piccolo schermo, invece, Mads Mikkelsen aveva ha interpretato il personaggio nelle tre stagioni della serie prequel Hannibal, ideata da Bryan Fuller.