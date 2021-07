Il servizio streaming Peacock arriva in Italia, su Sky e NOW, senza costi aggiuntivi

News Serie TV

La piattaforma sarà lanciata entro la fine dell'anno. Tantissime le serie tv incluse nell'offerta.

Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal lanciato negli Stati Uniti lo scorso anno, sarà presto disponibile anche in diversi paesi europei, inclusa l'Italia. In occasione dell'ultima assemblea degli azionisti, Comcast non solo ha fornito risultati molto incoraggianti per il secondo trimestre di quest'anno, ha annunciato anche il raggiungimento di un accorso tra la divisione NBCUniversal e Sky per rendere la piattaforma disponibile ai suoi quasi 20 milioni di clienti in Europa, senza costi aggiuntivi, entro la fine del 2021.

Peacock arriva in Europa: Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di rendere disponibile Peacock per milioni di clienti Sky e di aggiungere un valore incredibile alle loro piattaforme con un catalogo premium del miglior intrattenimento di NBCUniversal incluso nel loro abbonamento", ha dichiarato l'amministratore delegato di NBCUniversal Jeff Shell. Per Dana Strong, Group Chief Executive Officer di Sky, "Peacock sarà una grande aggiunta per i clienti Sky con oltre 7,000 ore di contenuti senza costi aggiuntivi. Questo valore aggiunto è un altro esempio del nostro costante impegno nell'innovare per portare maggiori benefici ai nostri clienti grazie alle sinergie tra Sky, NBCUniversal e Comcast Cable".

L'offerta di Peacock

Secondo quanto riportato da ANSA, Peacock sarà incluso nel pacchetto TV di Sky e nel Pass Entertainment di NOW, offrendo agli abbonati una vasta gamma di contenuti originali, oltre a un catalogo immenso di produzioni che hanno fatto la storia del piccolo schermo nei decenni passati. Punto di forza dello studio sono in particolare le comedy. In attesa di conoscere i dettagli dell'offerta in Europa, si segnalano la nominata a un Emmy Girls5eva, su un gruppo di donne che tornano insieme dopo aver fatto parte di una girl band negli anni '90; Rutherford Falls, con Ed Helms fiero discendente del fondatore di una piccola città alle prese con una crisi; Saved by the Bell, revival della serie di culto degli anni '90 Bayside School, con Mark-Paul Gosselaar nuovamente nei panni di un ora adulto Zack Morris; e Young Rock, basata sugli anni della selvaggia e imprevedibile gioventù di Dwayne 'The Rock' Johnson.

Tra le serie in lavorazione, invece, si segnalano Bel-Air, remake in chiave drammatica di Willy, il principe di Bel-Air; Vampire Academy, adattamento dei romanzi di Richelle Mead a cura della co-ideatrice di The Vampire Diaries Julie Plec; i remake di Battlestar Galactica e Queer as Folk; Angelyne, miniserie con l'ex star di Shameless Emmy Rossum nei panni del sexy ed enigmatico mito omonimo degli anni '80; Ted, prequel del divertente film di Seth MacFarlane incentrato sul rapporto tra un uomo e l'orsacchiotto della sua infanzia; Joe Exotic, miniserie sulla celebre faida tra Joe Schreibvogel e Carole Baskin, questa volta raccontata dal punto di vista di quest'ultima; One of Us Is Lying, mystery teen drama basato sul fortunato romanzo omonimo di Karen M. McManus, il cui showrunner è il co-ideatore di Elite Darío Madrona; e MacGruber, comedy incentrata sul personaggio (una parodia di MacGyver) già interpretato al cinema da Will Forte.