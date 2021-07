Il sequel di Gossip Girl: Miglior debutto di sempre su HBO Max

News Serie TV

Il teen drama, tornato con una nuova generazione di privilegiati ragazzi dell'Upper East Side, ha superato il precedente record de L'assistente di volo.

Il dilemma se l'idea di una serie tv che fosse un po' un remake e un po' un sequel del popolare teen drama del decennio scorso Gossip Girl avrebbe funzionato ha avuto finalmente una risposta. Secondo HBO Max, il servizio streaming che negli Stati Uniti ne ha proposto il primo episodio giovedì scorso, questo è stato il miglior debutto di sempre sulla piattaforma. Un risultato - non ci è dato sapere di quale entità - che supera il precedente record de L'assistente di volo, in Italia arrivata proprio in questi giorni sul nuovo canale Sky Serie e in streaming su NOW.

Gossip Girl: Il sequel debutta con numeri record

Secondo un calcolo ufficioso di Samba TV, l'episodio Just Another Girl on the MTA, che ha visto una nuova generazione di privilegiati studenti della Constance Billard School presentarsi al pubblico insieme con una nuova e almeno per noi non più misteriosa Gossip Girl (interpretata nuovamente da Kristen Bell), è stato visto al lancio da 555,000 nuclei familiari. HBO Max, invece, si limita a riferire che nei primi quattro giorni di disponibilità Gossip Girl si è affermata come la serie originale finora più vista sulla piattaforma. Quest'ultima ha rivelato inoltre che una percentuale maggiore di nuovi abbonati ha scelto Gossip Girl come primo contenuto da guardare dopo essersi iscritti al servizio.

Un record che, del resto, è confermato dalle ottime prestazioni sui vari social network. Su Twitter, ad esempio, la serie è schizzata al primo posto nelle tendenze, mentre su TikTok le interazioni sono state circa 15 miliardi.