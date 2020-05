Il sequel de Il silenzio degli innocenti, il remake di The Equalizer e la sitcom di Chuck Lorre B Positive ordinati a CBS

News Serie TV

Nel cast delle nuove serie tv Rebecca Breeds, Queen Latifah e Thomas Middleditch.

Fuori il vecchio, dentro il nuovo. Dopo la conclusione di Criminal Minds e Hawaii Five-0, e la cancellazione di Papà a tempo pieno, CBS ha annunciato quali saranno le nuove Serie TV che prenderanno il loro posto nel palinsesto della stagione televisiva 2020-21. In una stagione dei pilot del tutto anomala, nella quale non è stato possibile di fatto produrre alcun pilota a causa dell'emergenza Coronavirus, la rete dell'Occhio ha puntato comprensibilmente sui titoli di maggior richiamo, quelli che beneficiavano di un bagaglio narrativo forte e conosciuto e di professionisti che già hanno dato grande dimostrazione delle proprie capacità. Andranno quindi in onda Clarice, sequel de Il silenzio degli innocenti scritto dall'ideatore di Fringe e Star Trek: Discovery Alex Kurtzman; The Equalizer, crime drama con Queen Latifah remake della serie d'azione Un giustiziere a New York; e B Positive, sitcom del co-ideatore di The Big Bang Theory e Due uomini e mezzo Chuck Lorre con la star di Silicon Valley Thomas Middleditch al centro della scena.

Clarice

Scritta con Jenny Lumet, Clarice vede l'attrice di The Originals Rebecca Breeds vestire i panni dell'omonimo personaggio reso celebre da Jodie Foster nel film del 1991, basato sul romanzo omonimo di Thomas Harris. Ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi narrati nel film, la serie segue l'affascinante e brillante Clarice Starling tornare sulle tracce di assassini e predatori sessuali mentre si destreggia nelle stanze della politica di Washington, D.C. Specializzata in criminologia e psicologia, Clarice è dotata di un coraggio e di una luce interiore capaci di attirare solo mostri e malati di mente. Segnata da un0infanzia difficile, lei è spinta dal bisogno di fuggire dal peso di quei segreti di famiglia che l'hanno perseguitata per tutta la vita. Con Breeds, nella serie recitano Kal Penn (Designated Survivor), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Michael Cudlitz (The Walking Dead), Lucca De Oliveira (SEAL Team) e Devyn A. Tyler (The Purge).

The Equalizer

Una creazione dell'ideatore di Castle Andrew W. Marlowe, affiancato da Terri Miller, The Equalizer re-immagina il classico degli anni '80 con Edward Woodward da un punto di vista femminile. Latifah interpreta una figura enigmatica che usa le proprie molteplici abilità per aiutare chi non ha nessun altro cui affidarsi (nella serie originale il compianto Woodward era un ex agente segreto che cercava di espiare i propri peccati passati offrendo servigi come risolutore, protettore e investigatore). Con il co-ideatore dell'originale The Equalizer, Richard Lindheim, a bordo come produttore esecutivo, il remake coinvolge anche gli attori Chris Noth (Sex and the City), Lorraine Toussaint (Rosewood), Tory Kittles (Colony), Liza Lapira (Unbelievable) e Laya DeLeon Hayes.

B Positive

Scritta da Marco Pennette (Mom, Desperate Housewives) e da lui prodotta con Lorre, B Positive racconta invece di Drew, un padre da poco divorziato alla disperata ricerca di un rene. Quando incontra una donna del suo passato che si offre di aiutarlo donandogli uno dei suoi, i due instaurano un legame improbabile, iniziando uno di quei viaggi che cambiano la vita. Educato e preciso, il Drew di Middleditch è un terapeuta che cerca di risolvere i problemi delle altre persone. Tuttavia, non è un tipo molto socievole. Quando incontra Gina (Annaleigh Ashford, Masters of Sex), scopre che lei dorme nel seminterrato di sua madre e si guadagna da vivere guidando un pulmino per anziani. Completano il cast Kether Donohue (You're the Worst), Sara Rue (Perfetti... ma non troppo) e Kamryn Kunody.