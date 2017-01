Il ritorno di Twin Peaks: Ecco l'agente Dale Cooper in video

Showtime ha diffuso un nuovo teaser dell'atteso revival di Twin Peaks che mostra, oltre a un paio di inquietanti scenari, Kyle MacLachlan nei panni dell'iconico agente Dale Cooper, ovviamente con qualche ruga in più su un volto impegnato in un'espressione piuttosto dispiaciuta, prima volta del personaggio in video.

In onda negli Stati Uniti dal 21 maggio, in Italia in contemporanea su Sky Atlantic, la nuova serie è ambientata 25 anni dopo la storia originale. In una recente intervista, David Lynch, regista di ciascuno dei 18 nuovi episodi, ha rivelato che "la storia degli ultimi sette giorni di Laura Palmer è molto importante" per il revival.