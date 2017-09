Il revival di Twin Peaks: Una nuova stagione? La risposta di David Lynch

Come avvenuto l'ultima volta, potrebbero passare alcuni anni prima di sentire parlare nuovamente di Twin Peaks. Lo ha detto il co-ideatore David Lynch, che due settimane dopo la conclusione su Showtime del lungo revival, ha messo il freno alle speculazioni su una possibile continuazione della serie con una nuova stagione.

"No, non ne abbiamo parlato", ha risposto Lynch quando Entertainment Weekly gli ha chiesto se Showtime si è mostrata interessata alla produzione di altri episodi. Dopo tutto, ha notato, "la cosa è fatta!", benché abbia aggiunto: "Sebbene ci fosse dell'altro, dovrebbero trascorrere quattro anni da adesso prima che qualcuno possa vederlo. Dobbiamo solo aspettare e vedere".

E mentre Lynch ha tenuto a precisare di non avere idee su quanto potrebbe accadere in una nuova stagione, né potrebbe parlarne, va detto che Twin Peaks non è stato un esperimento perfettamente riuscito per Showtime, almeno dal punto di vista degli ascolti. I 18 episodi del revival hanno riunito infatti 280,000 spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dell'1.0. Numeri che in altre circostanze farebbero parlare di un completo disastro.