Il revival di Six Feet Under in sviluppo a HBO

Il progetto, alle primissime fasi, è nelle mani dell'ideatore Alan Ball.

Dopo I Soprano e Sex and the City, sarà Six Feet Under il prossimo cult di HBO a tornare sullo schermo? Diverse fonti hanno confermato a Variety che la rete via cavo ha riunito le forze con Alan Ball (anche l'ideatore di True Blood) per lo sviluppo di un revival della serie drammatica del 2001 incentrata sui Fisher, una famiglia disfunzionale che gestisce un'impresa di pompe funebri a Los Angeles - opinione personale: la migliore mai prodotta. Il progetto sarebbe ancora alle primissime fasi ma pare ci sia stato già l’okay per la stesura di una sceneggiatura.

Mentre né i rappresentanti di HBO né quelli di Ball hanno voluto per ora rilasciare dichiarazioni, le fonti insistono che, in aggiunta a quest'ultimo, l'iniziativa sta coinvolgendo anche i produttori esecutivi della serie originale Bob Greenblatt e David Janollari. Nessuna parola, invece, in merito al possibile ritorno del cast originario, formato ricordiamo da Peter Krause (ora impegnato in 9-1-1), Michael C. Hall (in queste settimane in tv con il revival di Dexter), Lauren Ambrose (tra i protagonisti di Servant), Frances Conroy (rivista di recente in American Horror Story), Rachel Griffiths (impegnata nel drama australiano Total Control), Freddy Rodríguez (reduce da cinque stagioni in Bull) e Richard Jenkins (di recente sul set della miniserie crime di Ryan Murphy per Netflix Monster: The Jeffrey Dahmer Story).

In onda per cinque stagioni, premiata con nove Emmy ma mai come miglior serie drammatica, Six Feet Under ha scrutato nell'intimo uno dei temi più difficili che si possano affrontare in tv, la morte e il dolore della perdita, spesso con uno spiazzante umorismo nero. La serie ha fatto inoltre un ritratto della famiglia e dei rapporti di coppia straordinariamente lucido e toccante, consegnando nel 2005 quello che è ampiamente considerato uno dei migliori finali di tutti i tempi. Finale che ora potrebbe essere riaperto, mentre Hollywood guarda al futuro scrutando sempre più spesso nel suo passato. In Italia, per chi volesse recuperarla o rivederla, la serie è disponibile in streaming su NOW con tutti gli episodi.