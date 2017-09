Il revival di Pappa e ciccia: Trovato il secondo figlio di Darlene e David

Quando il prossimo anno Pappa e ciccia (Roseanne nella versione originale) tornerà in tv con il revival di otto episodi ordinato da ABC, i fan della sitcom ritroveranno gli ormai cresciuti Darlene e David alle prese con la propria di famiglia, nel corso degli anni cresciuta di numero.

TVLine riporta infatti l'ingaggio dell'esordiente Ames McNamara (nella foto) per il ruolo regolare di Mark, il figlio di 8 anni della coppia, fratello dell'ora 14enne Harris, personaggio ancora senza volto che la serie originale introdusse in uno dei suoi ultimi episodi, quando Darlene (interpretata nuovamente da Sara Gilbert) lo diede alla luce prematuramente. Mark è descritto come un ragazzino sensibile e brillante che occasionalmente ama vestirsi da bambina.

Mentre il nome è un omaggio al personaggio - Mark Healy, il fratello maggiore di David (un non ancora confermato Johnny Galecki) - interpretato da Glenn Quinn, scomparso nel 2002, parlando del casting, Gilbert, anche produttrice esecutiva del revival, ha detto: "È stimolante vedere tanto talento a un'età così giovane. Alcune persone nascono con capacità che vanno oltre i loro anni. Ames è una di queste".