Il revival di Law & Order: Ci sarà anche Sam Waterston!

È il secondo a tornare nel legal drama dopo Anthony Anderson.

Dopo settimane di speculazioni, finalmente la conferma: Sam Waterston riprenderà il ruolo del procuratore distrettuale Jack McCoy nel revival di Law & Order, di fatto la 21esima stagione, in onda negli Stati Uniti su NBC dal 24 febbraio. Il veterano dello schermo, per diciassette stagioni nella prima serie del franchise, si riunisce con Anthony Anderson, tornano invece nei panni del detective Kevin Bernard.

Law & Order: Gli altri membri del cast

Waterston è il secondo membro del cast originale confermato nel revival dopo Anderson, mentre è stato già riferito che S. Epatha Merkerson non potrà riprendere il ruolo del tenente Anita Van Buren perché impegnata sul set di un'altra serie di NBC, Chicago Med. A riempire il suo vuoto sarà un nuovo personaggio, il tenente Kate Dixon, interpretata da Camryn Manheim (Ghost Whisperer, The Practice), già apparsa in tre episodi precedenti con altrettanti, diversi ruoli da guest star. Tra le nuove aggiunte al cast anche Jeffrey Donovan (Duro a morire) e Hugh Dancy (Hannibal), interpreti rispettivamente di un detective del Dipartimento di Polizia di New York e di un assistente del procuratore distrettuale.

Nel corso degli ultimi anni, dalla cancellazione di Law & Order nel 2010, Waterston ha continuato a lavorare in tv con ruoli in The Newsroom e Grace and Frankie, giunta alla settima e ultima stagione. Per il ruolo di Jack McCoy, ripreso una volta in un episodio del 2018 dello spin-off Law & Order: Unità Speciale, è stato nominato tre volte all'Emmy come miglior attore protagonista.