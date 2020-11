Il revival di Dexter: Un sacco di nuove anticipazioni, sull'ambientazione e gli altri personaggi

News Serie TV

La nuova serie di 10 episodi è attesa in tv per l'autunno del prossimo anno.

"Moriranno delle persone". Siamo d'accordo, Clyde Phillips non avrebbe potuto fare rivelazione più scontata, ma è pur sempre vero che l'ultimo ricordo che abbiamo di Dexter Morgan è quello di un uomo infelice, solo e dedito a una vita da boscaiolo lontano da Miami e dai suoi cari. Insomma, qualcosa di ben diverso dalle atrocità e dai sotterfugi che lo avevamo visto compiere nelle otto stagioni di Dexter, ma vecchie abitudini nelle quali ricadrà piuttosto in fretta nel revival di 10 episodi in arrivo su Showtime nel 2021, come anticipato dallo showrunner e produttore esecutivo a TV Insider.

Il ritorno di Dexter: Le nuove anticipazioni

Con Michael C. Hall nuovamente nei panni dell'espero di schizzi di sangue della polizia di Miami e assassino di assassini Dexter Morgan, il revival non riprenderà la storia esattamente dal punto in cui si era non-così-bene conclusa nel 2013, ovvero dalla sua finta morte in mare e dal quella vita tranquilla e solitaria ricercata nell'Oregon, ma terrà conto degli anni trascorsi nel frattempo per condurla verso una direzione completamente nuova e, soprattutto, verso un finale diverso, questa volta fatto come si deve. "Ci stiamo muovendo verso un finale che sarà sorprendente ma inevitabile", ha detto Phillips.

Saranno passati otto anni e Dexter sarà in nuovo posto, "da qualche parte dove non lo abbiamo mai visto prima". Torneranno dei volti familiari (Phillips non ha fatto nomi, ma uno potrebbe essere Harrison, il figlio ormai adolescente di Dexter) e il protagonista dovrà fare i conti con un nuovo, grosso avversario, qualcuno della portata del Trinity Killer di John Lithgow o del procuratore Miguel Prado di Jimmy Smits. Tuttavia, il peggior nemico di Dexter sarà, ovviamente, Dexter. "Avrà ancora quello che chiamiamo 'il Passeggero Oscuro' dentro di lui", ha aggiunto. "Sarà più radicato di quanto non sia mai stato, ma quel passeggero oscuro sarà una voce che non potrà più ignorare. Stiamo parlando di Dexter. Moriranno delle persone".