Il revival di Dexter: Michael C. Hall spera in un finale "estremamente soddisfacente"

La serie di successo tornerà in autunno con 10 nuovi episodi, per consegnare ai fan un finale più giusto.

Il revival di 10 episodi ordinato dall'americana Showtime lo scorso ottobre darà ai fan di Dexter un nuovo finale dopo il modo discutibile (per molti totalente deludente) in cui la serie di successo si è conclusa nel 2013. Un nuovo finale che il protagonista Michael C. Hall, che riprenderà l’iconico ruolo dell'ex tecnico della polizia scientifica di Miami e spietato giustiziere Dexter Morgan, spera sarà "estremamente soddisfacente", come rivelato in un'intervista con The Daily Beast. Dai pochi dettagli emersi finora sappiamo che il revival porterà Dexter in nuovo posto, da qualche parte dove non lo abbiamo mai visto prima, e che lo metterà contro un nuovo, grosso avversario.

Le speranze di Michael C. Hall sul revival di Dexter

"Siamo onesti: le persone hanno concluso che il modo in cui la serie lasciava le cose in sospeso era alquanto insoddisfacente", ha detto Hall. "C'è sempre stata la speranza che emergesse una storia che valesse la pena raccontare. Includo me stesso nel gruppo di persone che si sono domandate: 'Che diavolo è successo a quel ragazzo?' Quindi sono entusiasta di tornare su quei passi. Non mi sono mai ritrovato a riprendere un personaggio dopo così tanti anni".

Come ricorderete, nell'ultimo episodio della stagione 8, Dexter ha simulato la propria morte e assunto una nuova identità, allontanandosi da tutti coloro che gli erano stati vicini, con la volontà di proteggerli da se stesso dopo aver tolto la vita alla sorella Debra, in realtà un raro atto umano per lui. "Sicuramente ho pensato che fosse giustificabile per lui fare ciò che ha fatto", ha detto l'attore. "Credo che alcune delle critiche riguardassero questo, e quelle critiche che non riguardavano tanto il 'cosa' quanto il 'come' erano sacrosante. Di certo viviamo in un'epoca in cui l'asticella è molto alta per quanto riguarda la sorpresa, la soddisfazione e la sensazione di chiusura che simultaneamente dovrebbero accompagnare un finale di serie".

Il revival non rovinerà nulla ma renderà le cose più giuste

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, lo showrunner Clyde Phillips ha assicurato che "Non stiamo annullando alcunché. Non tradiremo il pubblico dicendo: 'Ci dispiace, era tutto un sogno'. Ciò che è successo nelle prime otto stagioni rimarrà così com'è... È una grande opportunità per scrivere un secondo finale. Questa è un'opportunità per farlo bene. Ma non è per questo che lo stiamo facendo". Hall ha aggiunto che le conversazioni con Showtime sul ritorno in tv della serie sono state "continue", con "diverse possibilità" emerse "nel corso degli anni". E ha concluso: "Vale la pena raccontare la storia che sarà raccontata in un modo che per le altre proposte non c'era. Penso inoltre che sia passato abbastanza tempo da renderlo intrigante in un modo che prima non lo sarebbe stato".