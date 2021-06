Il revival di Dexter: John Lithgow sarà nuovamente Trinity Killer

News Serie TV

La serie di successo tornerà in autunno con 10 nuovi episodi.

Colpo di scena nel revival di Dexter: il nuovo ciclo di 10 episodi in arrivo in tv quest'autunno riporterà sullo schermo uno degli antagonisti più iconici dell'ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami. John Lithgow, premiato con l'Emmy per il suo ruolo nella serie, tornerà nei panni di Arthur Mitchell, il serial killer meglio conosciuto come Trinity Killer.

Dexter: La storia di Trinity Killer

La notizia, rilanciata dal sempre ben informato Deadline, pone chiaramente alcune domande, in particolare sulle circostanze di quella che viene definita "un'apparizione breve ma decisiva", dal momento che Trinity Killer è stato ucciso brutalmente da Dexter (Michael C. Hall) nel finale della quarta stagione. Tutto lascia pensare che la nuova storia concepita da Clyde Phillips mostrerà il personaggio via flashback o tramite un'allucinazione onirica.

Prima di essere ucciso, Trinity Killer era considerato uno dei serial killer più pericolosi d'America, responsabile di numerosi omicidi in tutto il Paese. Soprannominato così per via del suo preciso rituale (tre vittime alla volta, prima di scappare senza lasciare tracce e ricomparire in un'altra città), Trinity Killer era l'ossessione dell'agente speciale dell'FBI Frank Lundy, del quale Dexter aveva in un certo senso finito l'opera dopo la sua morte. Scoperto che l'assassino si nascondeva dietro l'immagine solo in apparenza perfetta di Arthur Mitchell, alla fine Dexter se ne era liberato a colpi di martello, tuttavia senza riuscire a evitare che Arthur uccidesse sua moglie Rita per vendetta.

La trama del revival

Ambientato 10 anni dopo il finale di Dexter, il revival mostra il protagonista alle prese con una vita apparentemente tranquilla lontano da tutte le cose orribili ma spesso giuste che ha fatto e da tutte le persone della sua vita alle quali ha mentito o fatto di peggio. Si fa chiamare Jimmy dalle persone di Iron Lake, una piccola città nello Stato di New York dove la neve può rendere tutto più candido. È tranquillo, sorprendentemente socievole e sorridente. In definitiva, irriconoscibile. Ma qualcosa o qualcuno lo porta a uccidere di nuovo, a far riemergere dentro di lui quel Passeggero Oscuro che abbiamo conosciuto e mai dimenticato. E forse si tratta di Kurt Caldwell (Clancy Brown), un uomo potente, generoso e amato da tutti che possiede una stazione di servizio per camion ed è considerato il sindaco ufficioso di Iron Lake.