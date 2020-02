News Serie TV

Il revival di CSI, con William Petersen e altri possibili ritorni, nei piani di CBS

Emanuele Manta di 11 febbraio 2020

La nuova serie potrebbe arrivare in tv in tempo per il 20° anniversario del franchise.

Uno dei procedurali più famosi di sempre, la serie che di fatto ha rilanciato il genere crime in tv, che ancora oggi è uno dei più seguiti in tutto il mondo, CSI potrebbe tornare sul piccolo schermo con un revival di pochi episodi, una miniserie evento per celebrare il 20° anniversario del fortunato franchise creato da Anthony E. Zuiker e lanciato dalla rete americana CBS nel 2000. A rivelare l'indiscrezione piuttosto clamorosa secondo la quale una nuova serie sarebbe alle prime fasi dello sviluppo è l'attendibile Deadline. I nuovi episodi dovrebbero essere ambientati ancora una volta a Las Vegas e coinvolgere i membri del cast originario, inclusi William Petersen (interprete di Gil Grissom) e Jorja Fox (Sara Sidle), che si vocifera siano stati entrambi già contattati dai produttori. La sceneggiatura sarebbe nel frattempo nelle mani di Jason Tracey, che su CBS ha dato dimostrazione del proprio valore in Elementary. CSI: Crime Scene Investigation, il cui cast includeva anche Marg Helgenberger, George Eads e Paul Guilfoyle, si è conclusa nel 2015 dopo quindici stagioni e oltre 330 episodi. Uno dei più grandi successi di CBS, al suo apice seguita da oltre 25 milioni di spettatori, diretta in una memorabile occasione da Quentin Tarantino e premiata con sei Emmy, la serie ha prodotto negli anni tre spin-off - CSI: Miami con David Caruso, CSI: NY con Gary Sinise e CSI: Cyber con Patricia Arquette.

