Il revival di Criminal Minds già in sviluppo a Paramount+

News Serie TV

La notizie segue di appena un anno la conclusione del procedurale di successo dopo 15 stagioni.

Dopo un anno, si può già parlare di revival? Evidentemente sì, perché il servizio streaming Paramount+ ha avviato lo sviluppo di una serie evento revival del popolare e fortunato crime drama di CBS Criminal Minds, conclusosi dopo 15 stagioni appena un anno fa, il 19 febbraio del 2020. Il progetto, che una fonte tiene a precisare essere ancora alle primissime fasi, dovrebbe coinvolgere sia personaggi noti al pubblico della serie sia altri creati appositamente per l'occasione, come già sta avvenendo a CBS con la nuova interazione di CSI.

Nessun dettaglio della trama così come degli attori che riprenderanno i loro iconici ruoli è disponibile al momento. La fonte aggiunge tuttavia che, se l'iniziativa, nel caso in cui fosse approvata, riscuoterà il successo sperato (e i numeri che le repliche continuano a racimolare in giro per la tv e in particolare sulle piattaforme streaming dovrebbero essere tutt'altro che indicativi), Criminal Minds potrebbe tornare ad essere una serie regolare, con altre stagioni in aggiunta a quella ora in sviluppo. Nel frattempo, ricordiamo che l'ultimo ciclo di episodi della serie aveva coinvolto i veterani del franchise Joe Mantegna, A.J. Cook, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness e Paget Brewster, ai quali si erano affiancati le aggiunte più recenti Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Daniel Henney.

È chiaro che l'idea è quella di usare brand forti, riconoscibili e amati per attirare nuovi abbonati, un po' come sta avvenendo a HBO Max con il remake di Gossip Girl, il revival di Sex and the City e lo speciale di Friends. In realtà, però, la piattaforma, conosciuta precedentemente con il nome CBS All Access, ha per prima perseguito con successo questa strada con diverse nuove serie ambientate nell'universo di Star Trek e con The Good Fight, spin-off della pluripremiata The Good Wife.