Il revival di Criminal Minds forse non si farà più: La rivelazione shock di Paget Brewster

News Serie TV

L'attrice scrive su Twitter che il progetto potrebbe essere morto. È davvero così?

A quanto pare, il progetto di riportare in tv i personaggi di Criminal Minds per un nuovo caso si è arenato. La sconcertante rivelazione arriva dal profilo Twitter dell'attrice Paget Brewster, che rispondendo a una fan ansiosa di avere aggiornamenti ha risposto che il nuovo ciclo di episodi confermato lo scorso febbraio da Paramount+ è "morto".

Il revival di Criminal Minds: È davvero finita?

"Purtroppo, pensiamo che sia morto" ha scritto Brewster, interprete per quasi duecento episodi di Emily Prentiss. "Ti farò sapere se ci sono progressi, ma sembra improbabile. Il che è un peccato". Contattata per una dichiarazione, la piattaforma streaming ha fatto sapere tramite un portavoce che le affermazioni dell'attrice non sono corrette e che il progetto "rimane in sviluppo". Tuttavia, il fatto che non siano state usate altre parole per definite lo stato del progetto lascia pensare che una impasse ci sia realmente e che gli sviluppi non siano al momento prevedibili. Del resto, l'ultima volta che ne avevamo parlato, si era appreso di una trattativa con i membri del cast originario per un loro ritorno nella serie. Fase che potrebbe aver presentato delle difficoltà oggettive le quali richiedono un ridimensionamento delle idee iniziali.

Criminal Minds: Cosa sapevamo del revival

Il revival di Criminal Minds è stato confermato da Paramount+ durante il suo Investor Day, appena un anno dopo la conclusione della serie su CBS dopo quindici stagioni e sulla scia dell'enorme successo delle repliche su Netflix. Pochissimi dettagli della trama sono emersi finora. Si è saputo che, rispetto alla serie originale, il revival si concentrerà su un singolo caso, storia che gli sceneggiatori - guidati apparentemente dalla produttrice esecutiva e showrunner di Criminal Minds Erica Messer - hanno sviluppato attraverso un arco di 10 episodi.