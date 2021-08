Il remake di Pretty Little Liars: La prima foto del cast di Original Sin

News Serie TV

Per la nuova serie di Roberto Aguirre-Sacasa riprese al via il 23 agosto.

L'imminente inizio delle riprese di Pretty Little Liars: Original Sin, remake del popolare mistery teen drama Pretty Little Liars conclusosi solo nel 2017 dopo sette stagioni di successo, ci permette di ammirare le nuove protagoniste - Bailee Madison (Good Witch), Maia Reficco e Chandler Kinney (Lethal Weapon) - nella loro prima foto sul set nello Stato di New York, condivisa su Instagram dall'ideatore Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina). "Per ora godetevi i momenti divertenti, signorine, le urla inizieranno il 23 agosto", ha scritto lo sceneggiatore e produttore esecutivo nella didascalia riferendosi al primo giorno di riprese.

La trama e i personaggi di Pretty Little Liars: Original Sin

Ambientata a Millwood, in Pennsylvania, una cittadina a miglia di distanza da Rosewood, Pretty Little Liars: Original Sin introduce al pubblico un nuovo gruppo di "graziose, piccole bugiarde" le quali si ritrovano tormentate da uno sconosciuto A-ssalitore che vuole punirle per un peccato segreto che i loro genitori hanno commesso due decenni prima... così come per i loro.

Madison interpreta Imogen, una final girl in prima linea per svelare il mistero su "A" mentre combatte per la sua vita e quella dei suoi amici. Reficco è Noa, una cinica star dell'atletica leggera che sta lottando duramente per rimettere in ordine la sua vita dopo aver trascorso l'estate in un carcere minorile. Tabby, il personaggio della Kinney, è invece un'aspirante regista appassionata di film horror.