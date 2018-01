Il remake di Cinque in famiglia: Freeform ne ordina il pilota

Il remake di Cinque in famiglia ha trovato una casa. La rete americana Freeform ha annunciato al suo primo summit di aver ordinato la produzione dell'episodio pilota di Party of Five, reinterpretazione in chiave moderna dell'amato family drama degli Anni '90.

In onda per sei stagioni, e nel 1996 premiata con il Golden Globe come miglior drama, la serie originale ha raccontato le storie di cinque fratelli (i maggiori dei quali interpretati da Scott Wolf, Matthew Fox, Neve Campbell e Lacey Chabert) che lottano per tenere unita la famiglia dopo la morte dei genitori in un incidente stradale. Il remake, scritto dagli ideatori Chris Keyser e Amy Lippman, ruota attorno a una famiglia di origini latine emigrata negli Stati Uniti, dove vive tra alti e bassi mentre si confronta con un nuovo paese.

Il remake di Party of Five non è l'unico progetto annunciato da Freeform. La rete via cavo ha avviato anche lo sviluppo di Cleopatra, drama d'ambientazione storica che ripercorre la vita della sovrana più amata della storia egizia, scritto da Michael Seitzman (Quantico), e Augs, drama sci-fi di Scott Stewart (Dominion) che racconta di un mondo futuro in cui la società è divisa in due classi, solo una delle quali può permettersi le ultime innovazioni tecnologiche e biologiche, e di una ragazza Aug ambiziosa e popolare la quale si innamora dell'ultimo misterioso ragazzo arrivato in città, un Norm, facendo infuriare la sua famiglia e gli amici.