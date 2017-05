Il remake di Animaniacs in sviluppo a Warner Bros. Animation

Una delle serie animate più popolari degli Anni '90 potrebbe tornare con nuovi episodi. Secondo IndieWire, Warner Bros. Animation e la Amblin Television di Steven Spielberg sono alle prime fasi dello sviluppo di una nuova versione di Animaniacs.

La sketch comedy ha raccontato per 99 episodi le avventure dei fratelli Yakko, Wakko e Dot Warner, scatenati diavoletti rimasti rinchiusi nella torre dell'acquedotto degli studios Warner, nonché del Mignolo e del Prof, i topi da laboratorio geneticamente sovrasviluppati diventati talmente famosi che fu poi dedicato loro uno spin-off.

Al momento non è chiaro quale sarà la destinazione della nuova Animaniacs, in onda originariamente sul chiuso Fox Kids dal 1993 al 1995, proseguendo poi per altri tre anni su The WB, anch'esso chiuso, all'interno del blocco Kids' WB. Stando alle poche informazioni disponibili, Spielberg, che ha prodotto tutti gli episodi della serie originale, sarà coinvolto anche nel remake.