Il regista di Black Panther e Disney+ lavorano a una serie tv ambientata nel Wakanda

Ryan Coogler ha firmato un accordo pluriennale con The Walt Disney Company per la creazione di show ambientati nell'MCU.

Disney+ continua a far leccare i baffi ai fan delle storie e dei personaggi Marvel. Diverse fonti riportano che il servizio di video in streaming ha unito le forze con Ryan Coogler, il regista e co-sceneggiatore di Black Panther, per lo sviluppo di una serie tv ambientata nel Wakanda, l'immaginaria nazione dell'Africa Orientale dei fumetti Marvel, tra le più ricche e tecnologicamente avanzate della Terra grazie ai suoi immensi giacimenti di vibranio.

"È un onore collaborare con The Walt Disney Company" ha detto Coogler in un comunicato, dopo che la sua casa di produzione Proximity Media ha firmato un accordo di collaborazione esclusiva con lo studio. "Lavorare con loro su Black Panther è stato un sogno diventato realtà. Come avidi consumatori di televisione, non potremmo essere più felici di fare la nostra parte con Bob Iger, Dana Walden e tutti i fantastici studi sotto l'egida della Disney. Non vediamo l'ora di imparare, crescere e costruire una relazione con il pubblico di tutto il mondo attraverso le piattaforme Disney. Siamo particolarmente entusiasti del fatto che faremo questo nostro primo passo con Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e i loro partner ai Marvel Studios, dove lavoreremo a stretto contatto con loro su show ambientati nell'MCU pensati per Disney+. Siamo già coinvolti in alcuni progetti che non vediamo l'ora di condividere".

Il presidente della Walt Disney Company Bob Iger ha detto invece: "Ryan Coogler è un narratore unico la cui visione e le cui capacità lo hanno reso uno dei registi di spicco della sua generazione. Con Black Panther, Ryan ha dato vita a una storia rivoluzionaria e a personaggi iconici in modo reale, significativo e memorabile, creando un momento culturale di svolta. Siamo entusiasti di rafforzare il nostro rapporto e non vediamo l'ora di raccontare altre grandi storie con Ryan e il suo team".