Il principe Harry e Meghan Markle lavorano a un progetto TV top secret

News Serie TV

Gli ex reali sarebbero in contatto con i rappresentanti di diverse reti per lavorare ufficialmente a Hollywood.

Pare proprio che il trasferimento in California del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle, all'inizio di quest'anno, non fosse disinteressato. Come era immaginabile, infatti, sembra che la coppia sia attualmente impegnata a vendere un progetto TV a Hollywood. Lo rivela in esclusiva Variety citando fonti molto vicine agli ex reali.

Cosa sappiamo del progetto televisivo segreto di Harry e Meghan

Non si sa ancora quasi nulla sul lavoro che tiene impegnati Harry e Meghan (neppure se si tratta di una serie televisiva sceneggiata o meno) ma pare che la coppia abbia iniziato a incontrare i rappresentanti di diverse reti già dallo scorso giugno con l'intenzione di lavorare direttamente al progetto in veste di co-produttori. L'idea sarebbe stata sottoposta a diverse società di produzione, tra cui la NBCUniversal rappresentata da Bonnie Hammer, vecchia conoscenza di Markle dai tempi del suo lavoro in Suits. Non è chiaro se la coppia abbia incontrato anche rappresentanti di servizi di video in streaming come AppleTV+ o Netflix. Ciò che è certo è che Meghan Markle non sarà coinvolta come attrice, visto che non ha intenzione di recitare. Secondo Variety, il progetto potrebbe concentrarsi su questioni sociali, ambientali o salute mentale, tutti temi molto cari agli ex duchi di Sussex.

Gli impegni della coppia degli ex reali a Hollywood

Il primo nuovo lavoro di Markle a Hollywood dopo il suo ritorno in Nord America è stato quello di doppiaggio per la docuserie di Disney+ Elephants, presentata lo scorso aprile. Si è trattato di un lavoro che l'ex duchessa ha fatto per beneficenza, donando il suo compenso all'organizzazione Elephants Without Borders che protegge gli elefanti che vivono in Botswana. Sappiamo, invece, che il Principe Harry creerà e produrrà una docuserie di Apple TV+ sulla salute mentale con Oprah Winfrey. Il secondogenito di Carlo e Diana, inoltre, è recentemente apparso a sorpresa nel trailer del docufilm di Netflix Rising Phoenix, che uscirà alla fine del mese e racconterà la storia delle Paralimpiadi. Per avere più informazioni su questo nuovo progetto top secret, invece, non ci resta che aspettare.