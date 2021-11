Il mondo secondo Jeff Goldblum torna su Disney+: Il trailer e la key art della seconda stagione

News Serie TV

In occasione del Disney+ Day il prossimo 12 novembre, arrivano cinque nuovi episodi della docuserie che ci fa conoscere il mondo da una prospettiva insolita e originale.

La magia può diventare uno stile di vita? Perché la musica ci fa ballare? A queste e ad altre curiose domande proverà a rispondere Jeff Goldblum nella seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum, la docuserie originale Disney+ di National Geographic in cui l'attore statunitense esplora segreti e curiosità su argomenti apparentemente familiari. In occasione del Disney+ Day (il prossimo 12 novembre quando The Walt Disney Company celebrerà il secondo compleanno della piattaforma di video in streaming con annunci, speciali esperienze per i fan, offerte e tanto altro), arrivano su Disney+ i primi cinque episodi della nuova stagione. Ecco qualche anticipazione, il trailer ufficiale italiano e la key art diffusi dal servizio.

Fuochi d'artificio, cani, mostri: I temi dei nuovi episodi de Il mondo secondo Jeff Goldblum

Nei nuovi episodi de Il mondo secondo Jeff Goldblum, Goldblum userà la sua solita curiosità e il suo innato sarcasmo per farci da guida alla scoperta di fatti sorprendenti. Magia, fuochi d’artificio, mostri, cani e danza saranno gli argomenti con cui l'attore si confronterà incontrando fan appassionati, esperti e scienziati, per comprendere più a fondo come gli oggetti ordinari siano straordinari.

Dopo aver trattato interessanti e popolari argomenti come scarpe da ginnastica, jeans, gelati, cosmetici, piscine, biciclette, camper, giochi, gioielli, barbecue e caffè, in questa nuova stagione Jeff incontra i leggendari maghi Penn & Teller per scoprire i veri segreti della magia; si imbatte in una realtà sconvolgente con la star virale Zach King; incontra l’animatore due volte premio Oscar Phil Tippet, noto per il suo lavoro in Star Wars e Jurassic Park; si avventura negli oscuri e misteriosi boschi della California settentrionale alla ricerca di Bigfoot; incontra gli influencer Collab Crib di Atlanta e infine partecipa a una gara di ballo con un leone marino per scoprire il linguaggio segreto della danza. I cinque episodi rimanenti della seconda stagione saranno disponibili in streaming su Disney+ all’inizio del prossimo anno.

Disney+ Day: Le iniziative e una promozione speciale

Il 12 novembre The Walt Disney Company ringrazierà i fan e gli abbonati di Disney+ con una serie di iniziative speciali: nuovi contenuti in esclusiva in streaming, offerte, anteprime, annunci, trailer e molto altro. “Dal lancio di due anni fa, Disney+ ha conquistato i cuori e l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i migliori contenuti originali e la ricca library di film e serie più amati”, ha dichiarato Kareem Daniel, Chairman, Disney Media and Entertainment Distribution. “Con il Disney+ Day, stiamo creando un’esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo The Walt Disney Company sa fare”. Inoltre sarà possibile approfittare di una speciale promozione per chi desidera entrare a far parte della community Disney: fino a domenica 14 novembre i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione, potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99 €.