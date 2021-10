Il mistero dei Templari: Lisette Alexis sarà la protagonista della serie tv di Disney+

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgente il regista, gli sceneggiatori e i produttori dei due film.

L'attrice emergente Lisette Alexis (Total Eclipse) ha ottenuto il ruolo di protagonista in National Treasure, prossima serie d'avventura di Disney+ basata sul popolare franchise cinematografico in Italia meglio conosciuto con il titolo Il mistero dei Templari. Il progetto, ordinato lo scorso maggio, sta coinvolgendo il super produttore Jerry Bruckheimer, già dietro i due film.

Il mistero dei Templari: I dettagli della serie tv

Scritta dagli sceneggiatori dei film Cormac e Marianne Wibberley e diretta da Mira Nair, la serie esplorerà i temi del franchise dal punto di vista di una giovane eroina che intraprende l'avventura di una vita per scoprire la verità sul suo passato, in particolare sulla sua famiglia, e salvare un tesoro panamericano perduto. Una DREAMer di origini latine, Jess (il personaggio interpretato dalla Alexis) è una donna brillante e intraprendente che ama i misteri e ha un talento innato per risolvere gli enigmi. Nel corso della serie, scoprirà una storia rimasta a lungo sepolta, così come la verità sui suoi genitori e il suo legame con un antico tesoro.

Il team di produzione di National Treasure include anche Jon Turteltaub, regista sia del primo che del secondo film, usciti nel 2004 e nel 2007. Nell'adattamento televisivo, Alexis raccoglierà il testimone da Nicolas Cage, interprete nelle pellicole dello storico e crittologo dilettante Benjamin Franklin Gates.