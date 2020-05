Il mistero dei Templari diventa una Serie TV di Disney+

News Serie TV

Lo rivela il produttore Jerry Bruckheimer, confermando anche la lavorazione di un terzo film.

Le storie de Il mistero dei Templari, il fortunato franchise cinematografico con Nicolas Cage nei panni di un archeologo in cerca di tesori perduti, continueranno con un nuovo film e una serie tv. Lo ha annunciato Jerry Bruckheimer, produttore dei due film, durante un'intervista con Collider, aggiungendo che l'adattamento televisivo è in sviluppo al nuovo servizio di video in streaming Disney+.

I primi dettagli della Serie TV

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo, Bruckheimer ha confermato che "stiamo sicuramente lavorando a qualcosa per lo streaming e anche a qualcosa per il grande schermo. La speranza è che vadano in porto entrambi e che vi offriremo un altro National Treasure. Comunque, sono entrambi attivamente in sviluppo". Per quanto riguarda il progetto per Disney+, il produttore ha aggiunto che, sebbene il concept "sia lo stesso", avrà le sue prerogative, a cominciare da "un cast molto più giovane". E ha concluso: "Abbiamo, credo, la sceneggiatura del primo episodio e uno schema degli episodi successivi".

Ne Il mistero dei Templari, Cage, di cui solo pochi giorni è stato annunciato il primo ruolo in una serie tv, ha interpretato Benjamin Franklin Gate, uno storico, criptologo autodidatta e ladro dilettante che va a caccia di tesori perduti seguendo indizi trovati in antichi reperti americani. Lo abbiamo visto ad esempio rubare la Dichiarazione d'Indipendenza per decodificare la mappa nascosta sul retro della stessa. Al primo film del 2004 ha fatto seguito tre anni più tardi Il mistero delle pagine perdute, diretto anch'esso da Jon Turteltaub.