Il lato intimo di Francesco Totti: presentata l’attesa serie Sky Original Speravo de morì prima

Nello scenario suggestivo dello Stadio Olimpico è stata presentata da regista, produttori e il coraggioso protagonista, Pietro Castellitto, la serie televisiva Sky Orignal Speravo de morì prima, dedicata alla fase finale della carriera di Totti e alle incomprensioni con l’allenatore Luciano Spalletti.

Cornice suggestiva, allo Stadio Olimpico, per la conferenza stampa. Tutti seduti in panchina con sullo sfondo quella curva sud che tante volte ha urlato e gioito per i prodigi di Francesco Totti, per tutti Il capitano, dopo aver dismesso i panni del pupone per sopraggiunti limiti di età. A questo proposito, proprio l’età che avanza è una vera antagonista dell’ultimo anno e mezzo di carriera del calciatore sempre fedele alla maglia giallorossa, il periodo del ritorno dell’allenatore Luciano Spalletti, altro antagonista, che è al centro della serie in sei parti Speravo de morì prima, in onda su Sky Atlantic e NOW Tv dal 19 marzo in prima serata, ma disponibile anche on demand.

Una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Tratta dal libro Un capitano di Francesco Totti e Paolo Condò, scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu e diretta da Luca Ribuoli.

Speravo de morì prima prende spunto dallo striscione apparso il giorno dell’addio di Totti al calcio, un vero tour de force emotivo, una valle di lacrime che ha sostituito per un’ora abbondante l’Olimpico. “Una sintesi perfetta, lo ringraziamo ancora”, ha detto Mario Gianani, CEO di Wildside, romanista fino alla cima dei capelli, con un figlio di nome Francesco, non per omaggio al pauperismo del santo. “Siamo uniti nella fede, nati per soffrire, ma ognuno è tifoso a suo modo, con una sconfinata passione e amore, ma la serie non parla solo a loro ma a tutti. Detto questo, siamo convinti sia un atto d’amore verso il nostro capitano e questa è una cosa che ci unisce.”

Lo scenario è per nostalgici, con sole e vento in quantità a rivendicare la forza della natura in una Roma diventata rossa per il Covid, in attesa che l’arancia rosseggi al tramonto, per citare Roma Capoccia del cantore maximo fra i romanisti, Antonello Venditti. Si parte con un video messaggio Totti, che ringrazia tutti “i ragazzi che hanno partecipato a questa serie, uno su tutti Pietro, in un ruolo molto difficile in cui ha cercato farmi uscire come sono realmente. Ho visto delle cose che non conoscevo del mio carattere”. Ha poi mandato un bacione a tutti e invitato a vedere una serie che ha definito “simpatica ed emozionante”.

“È una serie che nasce per andare oltre le barriere del tifo”, come ha ricordato Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. “È la storia di un uomo che va molto oltre la maglia che ha indossato, ma è universale. Spero possa aprire un filone sulle storie sportive, raccontando quello che c’è fuori dal campo, introducendo il concetto di leggerezza per raccontare un dramma, seppure sportivo. Ci aspettiamo che provochi discussioni, che sia oggetto di confronto, un effetto collaterale al quale miriamo. Ogni opinione sarà benvenuta.”

La serie, infatti, racconta lo scontro di Totti con Spalletti, nella seconda incarnazione del mister toscano sulla panchina della Roma. Una convivenza molto problematica, dopo una prima collaborazione una decina di anni prima molto riuscita e intima. “Mi aspetto qualunque cosa, farà parlare tanto”, secondo il regista Luca Ribuoli, “già nella preparazione mi sono reso conto come ogni tifoso abbia un’opinione diversa di lui, addirittura in una cena due fratelli hanno litigato pensando di rappresentare al meglio il suo carattere. Ogni tifoso romanista potrebbe fare una regia originale ed esclusiva.” Condizione, quindi, per alimentare il solito vociare infinito della tante radio locali dedicate al tifo romanista, che vengono anche raccontate nella serie.

Una sfida coraggiosa è stata quella di Pietro Castellitto, cresciuto col poster di Totti in camera, che ha interpretato un personaggio così presente e costantemente sotto i riflettori, anche in questi giorni, di cui conosciamo bene aspetto fisico, modo di parlare e ironia caustica. “Forse non tornerà più uno come lui, capace di esprimere così bene con il gioco la propria personalità”, ha dichiarato in conferenza stampa l‘attore romano.”In più di 25 anni fedeli alla Roma si è fatto amare da tutti, per la sua lealtà anche dalle altre tifoserie. La bussola che ci ha guidato è stata creare una maschera che lo ricordasse, ma allo stesso tempo lo stupisse, visto che il cinema evoca non imita. Ho passato la maggior parte delle domenica della mia vita seduto su questi seggiolini blu della curva sud, ma solo grazie alla serie l’ho potuto conoscere. Quando convivi tanto con un idolo pensi di conoscerlo, ma incontrandolo l’ho scoperto loquace: tiene banco ed è consapevole di cosa rappresenta per un ragazzo cresciuto con lui e per questo fa di tutto per metterti a tuo agio. Ero piccolo e lo guardavo che era un uomo e per uno scherzo del destino ho ritrovato mentre giravo un diario che non trovavo da 15 anni, scritto quando avevo 9 anni e nel capitolo più lungo parlavo di Totti.” Castellitto ne ha lette alcune frasi, divertenti e tenere, errori di ortografia compresi, in cui ricordava come “per mia magica fortuna facendo la collezione di figurine nella prima bustina ho trovato l’unico, il sublime capitano della Roma”, chiudendo con, “il calcio non è calcio se Totti non c’è”.

Non c’è ovviamente solo Totti, in Speravo de morì prima, sguardo sulla vita intima e privata del calciatore, ma anche la moglie Ilary Blasi, interpretata da Greta Scarano. I due sono una coppia da molti anni, sempre in prima pagina fra sport e spettacolo. “Ho trovato un gruppo di lavoro incredibile e sentito che c’era un coraggio e un materiale incredibile, che mi hanno rassicurato, visto che ovviamente ero un po’ preoccupata dall’ambizione del progetto. Ho cercato di raccontare un rapporto così solido, nonostante tutte le difficoltà, una relazione lunga e pubblica come la loro. Un grande amore che mi piace simile a quello che Totti ha provato per la Roma. Ho vissuto la loro coerenza nel continuare a stare vicino come fosse un dramma shakespeariano; un uomo si è trovato di fronte all’abbandono di un mondo che l’aveva reso quello che era, all’apice della carriera. Nonostante sia una figura pubblica molto pop, la vita privata di Ilary è all’insegna della massima normalità. Il pubblico si può identificare, all’interno delle mura domestiche sono rimaste due persone normali e per questo secondo me stanno ancora insieme.”

Ma come ha affrontato la sfida Castellitto? "Lo conoscevo dalla tribuna, mentre la serie è sulla parte più intima. Lì si sarebbe giocata la partita, perché nessuno sa come sia dentro casa e come si relazioni con i famigliari quando esce dal campo. Era una zona d’ombra che nessuno conosceva e consentiva a noi attori maggiore creatività, ho cercato di proporre la sua essenza ironica, credo che mai così tanto ho percepito nel tempo di essere cresciuto come attore. Quello che conoscevo, da tifoso, era il Totti anzitutto ironico, mi venivano più facili quelle scene, ma una volta intercettato lo stato d’animo mi veniva tutto più semplice. Quando hanno visto gli episodi, dopo un paio solo lui e Ilary ci hanno chiamato e, con Greta, ci siamo messi insieme a loro a vedere la serie, subito dietro, e ci godevamo le loro reazioni. Mi sono sembrati curiosi, partecipi e toccati.” Come rievoca la Scarano, “appena finito un episodio, volevano subito vederne un altro. È una coppia che si prende costantemente in giro e io e Pietro siamo andati in quella direzione”.