Il giorno degli zombi di George A. Romero diventerà una serie tv di Syfy

Il drama di 10 episodi ispirato al famoso horror arriverà nel 2021.

Pronti a tremare dalla paura davanti ai più classici tra i morti viventi? Syfy ha ordinato una serie TV basata su Il giorno degli zombi (titolo originale Day of the Dead), il film cult del 1985 diretto da George A. Romero.

La trama della serie su Il giorno degli zombi

Il film, uno dei più noti tra i classici horror, è la terza pellicola della saga sui morti viventi di Romero dopo La notte dei morti viventi e Zombi, rispettivamente del 1968 e 1978. Il racconto è incentrato su un gruppo di persone che, dopo un'apocalisse zombi, cerca di sopravvivere tentando di trovare una soluzione al problema. Anche la serie, che si presenta come un omaggio al lavoro di Romero, racconterà la storia di sei sconosciuti che cercheranno di superare le prime 24 ore dopo un'invasione di non-morti. Si tratterà di una produzione low budget in dieci episodi che andranno in onda sulla rete via cavo americana, con molta probabilità, nel 2021. Jed Elinoff e Scott Thomas (A casa di Raven) saranno sceneggiatori e showrunner.

Gli altri progetti in casa Syfy

Contemporaneamente, Syfy ha ordinato anche The Surrealtor, un drama che ruoterà attorno a un agente immobiliare e al suo team specializzati nel cercare e vendere case infestate da fantasmi che spaventano tutti i potenziali acquirenti. Investigando e facendo ricerche, i protagonisti cercheranno di risolvere le cose facendo contemporaneamente i conti con i propri demoni.